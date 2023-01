Ariaan, paard van Zorro, overleden

Op 14 januari is Ariaan (v. Thomas 327) overleden, het Friese paard uit de film ‘The legend of Zorro’. Met zijn bijzondere verschijning op het witte doek was hij in het buitenland een ambassadeur voor het Friese paard en heeft velen geïnspireerd ook een Fries paard te kopen. Ariaan werd 23 jaar.

Ariaan werd geboren in 2000 in de stal van Feike en Ypie Holtrop. In 2004 verhuisde Ariaan naar Amerika waar hij werd ontdekt door Hollywood. Voor 20.000 dollar ging hij van handelaar Attema naar paardentrainer Bobby Lovgren die hem opleidde voor zijn filmcarrière. “Naast trots en majestueus kon hij heel geduldig stilstaan, dat is bij het maken van een film heel belangrijk”, vertelde Lovgren in ‘It Swarte Goud’, de documentaire in vijf delen die Omrop Fryslân in 2016 maakte over het Friese paard.

Tweede carrière als therapiepaard

Ariaan speelde in de film – overigens met meerdere paarden – de rol van Tornado, het trouwe paard van Zorro, oftewel Antonio Banderas. In het ‘It Swarte Goud’ ging de filmploeg langs bij Ariaan die bij Martha Faraday in Virginia, Amerika een liefdevolle plek vond na zijn filmcarrière. Daar heeft hij als therapiepaard gewerkt en mocht er zijn oude dag doorbrengen.

Bron: Phryso / FB