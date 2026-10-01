CO KFPS: Een hengst naar huis, een stroomt in

Het Centraal Onderzoek van het KFPS is voor één hengst beëindigd. Het gaat om Tjerre W (Auwert 514 x Pier 448). Hij heeft afgelopen week het Centraal Onderzoek in Exloo verlaten.

Ellen Liem Door

Tjerre W was op een later moment ingestroomd. “Zijn ontwikkeling gaf uiteindelijk onvoldoende aanleiding om het onderzoek voort te zetten”, meldt het KFPS.

Zadelexamen

Op woensdag 7 oktober vindt de derde kijkdag voor de eigenaren plaats. Na afloop zal de Hengstenkeuringscommissie (HKC), zoals gebruikelijk, kort haar bevindingen per hengst met de eigenaren delen. Woensdag maakt de HKC ook bekend welke hengsten mogen deelnemen aan het zadelexamen. Dit examen vindt plaats op zaterdag 10 oktober vanaf 10.00 uur.

Instromer

Op zaterdag 10 oktober meldt zich ook een instromer: Tjerk van de Meikade (Foeke 520 x Nane 492). Deze hengst was vorig jaar geblesseerd en is na het zadelexamen doorverwezen naar het aangespannen onderdeel van het Centraal Onderzoek van dit jaar. Tjerk van de Meikade wordt zaterdag eerst voorgereden voor de HKC en Verrichtingsjury (VJ). Daarna volgt de gebruikelijke check-in procedure. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan de hengst zijn stal in het Centraal Onderzoek betrekken.

Bron: KFPS