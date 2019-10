EK Friese Paarden: meer vierjarigen naar finale en kleine finale

De organisatie van het Europees Kampioenschap heeft de selectie voor de vierjarige paarden die uitgenodigd worden voor de finale en de kleine finale verruimd. ‘Door een jurywissel hebben we gemeend meer vierjarige paarden door te moeten laten gaan ten gunste van de ruiters’, aldus de organisatie.

De wedstrijd van de vierjarige paarden is verdeeld over twee dagen, met ook een wisselend jurycorps. De organisatie heeft daarom besloten meer paarden door te laten stromen naar de finale. De eerste tien combinaties van de wedstrijd die op woensdag 9 oktober is verreden gaan door naar de finale op zondag. Daar komen ook nog de eerste vier combinaties bij die op vrijdag 11 oktober zullen starten. In de kleine finale op zaterdag komen de nummers 11 tot en met 20 van woensdag, én de nummers 5 en 6 van vrijdag.

Susan Bouwman en Ymde Ids Galloper hoogste score

De eerste dag van het EK Friese paarden heeft voor Susan Bouwman-Wind de hoogste score opgeleverd. Met Ymde Ids Galloper (Hessel 480) haalde ze bij de vierjarigen -die een L1 proef reden- een score van 72,955%. De tweede hoogste score was voor Thea Dijkstra met Willem van Autofarm (Michiel 442) met 72,386%, met daarachter Judith Pietersen met Black Magic Farm’s Wyberen (Maurits 437), die 71,477 liet noteren. Vrijdag wordt het definitieve klassement opgemaakt wanneer nog tien vierjarige paarden hun proeven hebben gereden.

Combinaties die doorgaan naar de finale

Susan Bouwman Wind met Ymde Ids Galloper (Hessel 480)

Thea Dijkstra met Willem van Autofarm (Michiel 442)

Judith Pietersen met Black Magic Farm’s Wyberen (Maurits 437)

Mellanie Welles met William fan Stal Sibma (Tsjalke 397)

Harmina Holwerda met Ytse fan Wylgster Pragt (Wybren 464)

Monique van der Meij met Yldau van de apploniahoeve (Norbert 444)

Bennie van Es met Yalke van ‘n Elmos (Alke 468)

Sofi Väisänen met Xenia S.B. (Beart 411)

Dave Erkamp met Zjoerd van ‘t Kemke (Hessel 480)

Wendy Okkema met Stal Okkema’s Wietse (Michiel 442).

Vandaag komen daar nog paarden bij.

Bron Phryso