Ela Sterre fan de Merksen (v. Jehannes 484) fokdagkampioen Groningen-Drenthe

Ela Sterre fan de Merksen Kroon Sport AAA (Jehannes 484 x Thorben 466) kwam, draafde en overwon gisteren op de fokdag van fokvereniging Groningen – Drenthe Combinatie in Tolbert. De zevenjarige Ela Sterre, gefokt en in eigendom van Fam. Age Okkema uit Siegerswoude, werd algeheel kampioen. Het reservekampioenschap was voor de driejarige Roza V fan de Miedwei Ster (Arent 515 x Doaitsen 420), gefokt door R.H. Veenstra uit Surhuizum en in eigendom van M.J. Heuker uit Een.

“Een hele mooie kampioenskeuring met talentvolle paarden, daar kan de fokvereniging zeer tevreden over zijn”, begon Piet Bergsma zijn bekendmaking van de algeheel kampioen. Ela Sterre en Roza waren kort daarvoor ook al in dezelfde volgorde gekroond bij het kampioenschap drie jaar en oudere merries, waar ‘het meest complete paard’ met de ‘excellente draf’ won. De CK-reservekampioen vier t/m zesjarigen van 2023 kreeg ook nu weer een uitnodiging voor de Centrale Keuring en mag dit jaar voor het eerst een gooi doen naar het Modelpredicaat. Het reserve-kampioenslint was voor de ‘goedgebouwde en sterk stappende’ Roza, die eerder op de dag daarmee Maud van ’t Lansink Ster AA (Omer 493 x Norbert 444) en Marrit Ytje fan de Mersken Ster (Michiel 442 x Tsjalle 454) voorbleef.

Vayinthe út de Westereen jeugdkampioen

Voor het jeugdkampioenschap werd door drie twenters met een eerste premie gestreden. De catalogus volgorde was s’ochtends tijdens de rubriek al de plaatsing en bleek ook tijdens de kampioenskeuring gehandhaafd. Daardoor werd Vayinthe út de Westereen (Teun 505 x Leffert 306) van A.F.P.W. Kamminga uit de Westereen kampioen. “Een langgelijnde en sterk gebouwde merrie die opwaarts draaft met een goed achterbeen gebruik”, lichtte Jan Hellinx de keuze van de jury toe. De rastypische en opwaarts gebouwde Victoria S.R. (Auwert 514 x Menne 496) van Sj. Ruiter uit Nij Beets werd reservekampioen voor Veronica-Valentina (Ulbrân 502 x Fonger 478).

Kampioenschap ruinen

Ook de heren deden goede zaken in Tolbert. Voor het kampioenschap ruinen kwam Sybren GR Ster (Nane 492 x Hette 481) gefokt en in eigendom van Gerda Rooks uit Grootegast in de baan. De modern gebouwde ruin stapte makkelijk en draafde met veel ruimte en fijn gebruik van het achterbeen en werd zo kampioen.

Veulens

Drie hengstveulens kregen een uitnodiging voor het kampioenschap hengstveulens waarbij Kees 531 goed vertegenwoordigd was met twee nakomelingen in de ring. Het was echter de Tiede 501 nakomeling Abel (Tiede 501 x Uldrik 457) van P. Middel uit de Kiel die het kampioenslint kreeg omgehangen. Bij de merrieveulens nam Kees 531 revanche: zijn dochter Cassie (Kees 531 x Tiede 501) van R. Benning uit Stuifzand werd niet alleen kampioen merrieveulens maar kreeg ook de prijs voor beste veulen uit een veulen- of stamboekmerrie.

Bron: KFPS