Fenway Foundation start genenbank Friese paard: ‘Elk monster is waardevol’

Mirjam Hommes
Fenway Foundation start genenbank Friese paard: ‘Elk monster is waardevol’ featured image
De genenbank voor Friese paarden is gehuisvest in een laboratorium op het terrein van de Fenway Foundation in de Amerikaanse staat Wisconsin. Het project wordt gefinancierd door de mensen achter de Fenway Foundation, het echtpaar Kelnofer (r.). Links op de foto onderzoekscoördinator Angie Depuydt. FOTO FENWAY FOUNDATION
Door Mirjam Hommes

De Amerikaanse Fenway Foundation for Friesian Horses kondigde eind juli aan een eigen genenbank voor Friese paarden op te zetten. Fenway financiert en coördineert veel van het onderzoek naar genetische aandoeningen bij Friese paarden en werkt daarbij ook samen met het KFPS en de WUR. De Paardenkrant vroeg onderzoekscoördinator Angie Depuydt naar het hoe en waarom van de nieuwe genenbank.


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