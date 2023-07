Fokdagkampioenen van Rommert 498 en Tiede 501 na succesvol keuringsweekend Duitsland

Zondag 16 juli maakten juryleden Piet Bergsma, Willem Sonnema en Ulrieke Beissner de vierjarige Juliana II fan ‘e Grupstal (Rommert 498 x Reinder 452) fokdagkampioen op de keuring in Scheeßel, Duitsland. De driejarige Malou vom Friesenhof Altmark Voorlopig Kroon (Tiede 501 x Wolfert 467) is kampioen geworden op de fokdag in Redefin. Het reservekampioenschap hier ging naar de zesjarige Anke fan Ramonahiem Ster (Tsjalle 454 x Fridse 423).

De merrie Juliana II fan ‘e Grupsta, gefokt door Marit van Ingen Schenau en in eigendom van Sabine Oetting, werd Ster met een tweede premie en verdiende 79,5 punten – met een 8 voor draf – voor haar IBOP presentatie onder het zadel. ‘Ze mocht iets edeler in het hoofd’, beschreef Ulrieke Beissner. ‘In haar middenstuk mag ze wat sterker en haar lendenen wat breder. Haar kruis is wat hellend. Maar ze maakt alles goed in haar beweging, met een uitzonderlijk goede constante stap en een draf met veel houding en balans. Juliana is een kleindochter van Stella fan ‘e Grupstal Ster Preferent Prestatie (Sape 381 x Doeke 287), de halfzus van Tsjalke 397.

Twee Sterren met een tweede premie

Naast Juliana kreeg nog een vierjarige merrie bij haar opname het Sterpredicaat met een tweede premie: Los Angeles fan Henswoude Ster (Haike 482 x Maiko 373) van Germ Aise Bouma. De merrie heeft een mooie verticale halsstand, mocht wat sterker in haar rug, maar is vlijtig en met een goede takt in stap en met veel balans in draf.

Fokdagkampioen Redefin

Malou, gefokt en in eigendom van Petra en Detlef Elling, kwam op kop in de klasse met vijf driejarige merries. Ze kreeg als enige een Ster, ook nog met een eerste premie, van juryleden Piet Bergsma, Willem Sonnema en Ulrike Beissner. ‘Ze heeft veel rasuitstraling en fijn en hard beenwerk’, lichtte Ulrike Beissner toe. ‘Haar stap is goed, met haar draf valt ze echt op met veel front, kracht en ruimte en een goed gebruik van het achterbeen.’ In de tweede presentatie kreeg Malou ook Voorlopig Kroon toebedeeld. De merrie is een dochter van de vorig jaar Model verklaarde Zwantje vom Friesenhof Altmark (Wolfert 467 x Pier 448).

De rastypische Anke fan Ramonahiem Ster (Tsjalle 454 x Fridse 423) liet een hele goede houding in draf zien, maar de zevenjarige Stermerrie, gefokt door de familie Sijbesma/Van der Meulen uit Twijzelerheide en in eigendom van Kai Raschke, kreeg geen uitnodiging voor de Centrale Keuring. Daarvoor was haar stap wat te voorzichtig en mocht ze krachtiger vanuit de achterhand bewegen. Anke is een dochter van Tekla fan Unia State Kroon Sport Preferent Prestatie (Fridse 423 x Tetse 394).

Eerste premie veulens

In Scheeßel werden bij de veulens twee beloond met een eerste premie. Dat waren twee merrieveulens en beide kwawen uit de stal van Hans Jurgen Bothmer. Wilma van den Meyerhöfen (Beant 517 x Beart 411) kreeg een oranje lint, het kampioenschap ging naar Wealtsje B. van den Meyerhöfen (Jurre 495 x Mintse 384) die een mooi rastype combineerde met een heel elastische draf. Van de drie hengstveulens kregen er twee een tweede premie en daarvan koos de jury Xanthos fan KSS (Alwin 469 x Jouwe 485) van Kathrin Stehr-Soltau tot het beste hengstveulen van de dag.

In Redefin werd het enige hengstveulen met een eerste premie kampioen. De rastypische Wout vom Friesenhof Altmark (Omer 493 x Jouwe 485) draafde lichtvoetig en mooi bergop. Wout is gefokt door Detlef en Petra Elling en is een zoon van Denise van de Meikade Kroon AA (Jouwe 485 x Tsjerk 328). Bij de merrieveulens kregen drie veulens een oranje lintje: Yfke vom Friesenhof Altmark (Auwert 514 x Alwin 469), Yara (Epke 474 x Abe 346) van Steffi Schmidt en tot kampioen werd uitgeroepen Zamira von Greifenstolz (Auwert 514 x Norbert 444) van Ralf Reinhardt.

