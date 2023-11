Friese hengst Willem verkocht

Stoeterij Galloper heeft de KFPS stamboekhengst Willem 508 (Hette 481 x Folkert 353) verkocht. De achtjarige hengst gaat zijn carrière voortzetten bij Rancho El Centenario in Mexico, waar hij inmiddels is aangekomen.

Willem 508 hoort bij de hengsten die dit jaar hun eerste lichting nakomelingen bij de eerste bezichtiging, stamboekopname en aanlegtesten mocht laten zien. De driejarige sterhengst Matz fan de Groenesteegh, die een AAA-notering in de ABFP kreeg, is één van zijn vaandeldragers. Afgelopen keuringsseizoen werden zes merries ster. Toch besloot eigenaar Stoeterij Galloper de hengst te verkopen.

Koper voorbij

“We zijn heel tevreden over de prestaties van de nakomelingen van Willem”, aldus Joey Lems van Stoeterij Galloper. “Maar er kwam een koper voorbij en dan ga je toch nadenken over de hoeveelheid dekkingen die hij nog gaat krijgen wetende dat er dit jaar nog weer een aantal nieuwe hengsten bij gaan komen. In Mexico kan hij dan meer betekenen voor de fokkerij.”

180 nakomelingen

Willem 508 werd geboren als Wullem van de Meikade bij fokker Willem Lokhorst. De hengst komt uit de eerste jaargang van zijn vader Hette 481 die in Zuid-Afrika gestationeerd is. Eind 2018 werd Willem 508 goedgekeurd nadat hij via een hoge score in de ABFP-test werd uitgenodigd voor het Centraal Onderzoek. Willem 508 kreeg 79,5 punten voor zijn zadelexamen en 80 en 76,5 punten voor zijn aangespannen gedeelte. In de sport werd hij door Sabine van de Loenhorst naar de Z1 dressuur gereden. In totaal heeft de hengst zo’n 180 nakomelingen geleverd.

Bron: Phryso