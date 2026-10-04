Friezenkeuring Nunspeet levert 21 sterren op

De stamboekkeuring in Nunspeet op zaterdag 3 oktober betekende keuren in twee banen dankzij een boekje vol met 96 paarden. Het aantal nieuwe Stermerries kwam op 16, en nog een keer 5 Sterren waren er voor de hengsten en ruinen. Een Ster met een eerste premie was er voor Zwaantje van Weelde Ster (Auwert 514 x Norbert 444). Drie merries ontvingen een uitnodiging voor de promotiekeuring.

KFPS Door

Bij de merries vielen 16 Sterren, waarvan Zwaantje van Weelde Ster (Auwert 514 x Norbert 444) een Ster met een eerste premie kreeg. Zwaantje werd gefokt door Sjouk Hoitsma uit Boxtel en is in eigendom van Ted Kop Janssen uit Diever. De grootramige Zwaantje toont veel statuur en front. Ze mocht wat luxer in het hoofd, heeft een goede halsvorm, is correct in de bovenlijn en voorzien van hard en droog beenwerk, aldus jury Corrie Terpstra – van der Meer. “Ze heeft een ruime en actieve stap met heel veel lichaamsgebruik. Haar draf is opwaarts met veel buiging en techniek in het achterbeen.”

Tien driejarige merries Ster met tweede premie

De Sterren met tweede premie gingen naar de volgende driejarige merries: Wiesje L. Ster (Fonger 478 x Mewes 438), Wûnder fan Bokkum Ster (Jehannes 484 x Eise 489), Ylva fan ‘e Ridderdijk Ster (Ulbrân 502 x Eibert 419), Welmoed van de Marne Ster (Tjebbe 500 x Jehannes 484), Yutta van de Weerribben Ster (Ulbrân 502 x Beart 411), Ymke van de Greffelkamp Ster (Pier 448 x Jerke 434), Ydel fan H.M.V. Ster (Faust 523 x Alwin 469), Yfke fan Buma Ster AA (Wolter 513 x Meinse 439), Yldau Ster (Ulbrân 502 x Wimer 461), Yvonne V. fan de Miedwei Ster (Alwin 469 x Gerben 479).

Vijf merries van Stb naar Ster

Van stamboek naar Ster gingen: Magieske-Dame Ster (Teun 505 x Maurus 441), Sinne van ’t Lansink Ster AA (Arent 515 x Alwin 469), Vayinthe út de Westereen Ster (Teun 505 x Leffert 306), Veronica fan Jirnsum Ster (Tiede 501 x Jasper 366), Tessa H Ster AA (Foeke 520 x Norbert 444).

Drie Sterren bij de hengsten, twee bij de ruinen

Bij de hengsten vielen er ook nog eens drie Sterren. Deze waren voor Wolke fan ‘e Ridderdijk Ster (Gosse 526 x Epke 474), Wietse van Stal Werner Ster (Faust 523 x Norbert 444) van Marcel Heuker uit Een en Wallander van Halfweg Ster (Matthys 504 x Tymen 503) van Klaas de Vrij uit Heemskerk. En bij de ruinen ging een Ster met een tweede premie naar: Nyko K.V. Ster AA (Willem 508 x Onne 376) en Rintje Rinus v/h klein Ilsinck Ster AAA (Tsjalle 454 x Hessel 480).

Vier eerste premies oudere merries

In de categorie van de vier- tot en met zesjarige Stermerries vielen vier eerste premies. De zesjarige Nine fan ’t Reidfjild Ster Sport AA (Tiede 501 x Olgert 445) van Simone Graafmans uit Somerville Victoria in Australië kreeg een eerste premie, maar komt niet op de promotiekeuring. De volgende drie eerste premie merries (die na 1 mei een veulen hebben gekregen) komen wel op de promotiekeuring waar ze kans maken op promotie. Deze keuring wordt op 10 oktober in Exloo gehouden, na het zadelexamen van het Centraal Onderzoek. Lobke van de Klei Ster (Tymen 503 x Beart 411) van de familie Braam uit Voorst en de Kroonmerries: Femke van ’t Grupje Kroon AAA (Eise 489 x Rypke 321) van de familie Leemans-Veugen, Maarheeze en Lyske fan ‘e Ridderdijk Kroon AA (Omer 493 x Eibert 419) van de familie Duiven-Lettinga uit Hartwerd. Daarmee komt het aantal merries dat nog kans maakt op graadverhoging op vier.

Eerste premie voor hengstveulen Huub

Bij de veulens was er in Nunspeet een eerste premie voor Huub van Molenwaard (Murk 540 x Andries 415) van Stoeterij Molenwaard.

Bron: KFPS