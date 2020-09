Froukje W. promoveert naar Voorlopig Kroon bij De Mersken

Bij Stal De Mersken werd één merrie Ster met een eerste premie en in de tweede ronde Voorlopig Kroon: Froukje W. (Jehannes 484 x Harmen 424). Ze zou eigenlijk in Denemarken gekeurd worden, maar die keuring werd afgelast. Ook andere Deense fokkers kwamen naar Nederland om hun merries te laten keuren.

Door de coronamaatregelen ging de Deense keuring niet door, dus werd de merrie van de in Denemarken woonachtige Hessel Jan Oosterhof bij Stal De Mersken voorgesteld. Daar stond Froukje toch al in training stond. Haar overvloed aan rastype en ruime en krachtige stap combineert ze met een soepele draf waarbij ze zich groot maakt met de schoft mooi omhoog en een goed achterbeengebruik. Voor juryleden Piet Bergsma en Jan Hellinx was er geen twijfel: de merrie, gefokt door Y. Wiegersma, werd Voorlopig Kroon.

Deense fokkers in Friesland

Een aantal andere Deense fokkers besloot hun merries bij Stal Henswoude te laten keuren door juryleden Sabien Zwaga en Laura Boelens. Daar kwamen geen nieuwe (voorlopig) Kroonmerries uit voort. De driejarige Desiree af Fynbo (Nane 492) kreeg wel een eerste premie Ster.

Bron: Phryso.com / Horses.nl