Gemma Kroon, Mia Voorlopig Kroon en kampioen op keuring in Amerika

Op de fokdag in Baldwin City, America is de 11-jarige Mia of E.A.F. (Doaitsen 420 x Teade 392) Voorlopig Kroon en kampioen geworden. Ook de vierjarige Katsje C. (Norbert 444 x Doaitsen 420) werd Voorlopig Kroon én reserve fokdagkampioen.

Juryleden Jolanda Slootjes en Dik Brummel zijn op 19 september begonnen aan de keuringsronde in de Verenigde Staten. De start zette meteen de juiste toon met twee Voorlopig Kroonmerries, én een Kroonmerrie. De kampioen van vorig jaar, Gemma fan Signature Friesian Kroon AA (Norbert 444 x Loadewyk 431) kon na haar IBOP onder het zadel van 79,5 punten haar Kroonpredicaat in ontvangst nemen. ”Ze liet een actieve stap met veer en een goed voorbeen met schouder vrijheid zien”, beschrijft Jolanda Slootjes. ‘Haar draf is taktmatig, voldoende ruim, met buiging en zelfhouding. Ze heeft een ruim gesprongen galop met een goed achterbeengebruik.

Mia

Ze konden in Baldwin City twee Ster merries een eerste premie geven en opwaarderen naar Voorlopig Kroon. Mia, in eigendom van Signature Friesians van Pamela & Matt Gish, heeft een luxe rasuitstraling dankzij een edel hoofd en een goedgevormde hals. ”Ze heeft een sterke bovenlijn en een iets hellend, voldoende lang kruis”, beschrijft Jolanda Slootjes. ”Haar stap is actief met buiging en voldoende ruimte. Ze heeft een draf met veel front, bergop met een krachtig achterbeen en een ruim grijpend voorbeen.”

Langgelijnde Katsje

Katsje is gefokt en in eigendom van Grand & Susan Cassem. De vierjarige merrie beschrijven de juryleden als is nog jeugdig en langgelijnd met een sprekend iets lang hoofd, beschrijft Jolanda Slootjes. ”Ze heeft een actieve stap met ruimte en souplesse. Haar draf heeft ruimte, balans en een goede buiging in het achterbeen.”

Driejarige Nova Ster

Van de twee driejarigen op de keuring kreeg Nova fan Abenteuer Acres Ster (Bene 476 x Julius 486) een Ster met een tweede premie. De merrie gefokt en in eigendom van Shane & Annette Kessler heeft een sprekend hoofdje, een iets zware hoofd/halsverbinding en een sterke rug, waarbij de aansluiting met de lendenen iets vloeiender zou mogen. ”Zie liet een ruime stap zien met een goede schoudervrijheid en een draf met buiging, balans en afdruk.”

IBOP

De paarden in de IBOP werden heel netjes voorgesteld, zo complimenteert het jury duo. Gemma behaalde de hoogste score. De vijfjarige Geertsje D.V. Ster (Andries 415 x Wybren 464) haalde met 77 punten ook haar AA-predicaat. Voor Betje van Boonstra Friesians Ster (Fridse 423 x Tsjalke 397) zorgde haar IBOP score ervoor dat de definitief Ster is geworden.

Bron: Phryso