IBOP Wergea: Tara en Tara en Tiara Kroon, topscore voor Louka

De IBOP in Wergea was vandaag succesvol Drie merries werden Kroon en vier paarden haalden het AAA-predicaat binnen. De topscore was voor Louka fan ‘e Grupstal Model Sport AAA (Tjebbe 500 x Norbert 444).

KFPS Door

Juryleden Corrie Rave en Jos van der Wal kregen 15 presentaties onder het zadel te beoordelen, drie voor een menproef en nog één merrie voor de tuigproef. De hoogste score van 89 punten werd binnengehaald door Modelmerrie Louka fan‘e Grupstal Model Sport AAA (Tjebbe 500 x Norbert 444) van Marit van Ingen Schenau. Louka had al een AA-predicaat, maar wist met deze IBOP onder het zadel met Margot Arkema flink hoger uit te komen. Met 8,5 voor haar galop en houding&balans kwam het totaal op 89 punten.

Driemaal kroon

Het definitieve Kroonpredicaat na een succesvolle Centrale Keuring was er voor Tara fan Stal Sibma Kroon AAA ( Auwert 514 x Jisse 433) die met Sandra de Groot beloond werd met 86 punten voor haar IBOP. Haar ‘bestie’ Vera fan Stal Sibma Kroon AAA (Auwert 514 x Markus 491) maakte promotie, van AA naar AAA. De reservekampioenen van de vier- tot en met zesjarige merries op de CK kreeg voor haar rijproef 85 punten.

Ook Tara v. Trainingsstal Dijkstra Kroon AA (Tymen 503 x Markus 491) werd beloond met het Kroonpredicaat. Tara werd door haar fokster Christina Dijkstra naar 81 punten gereden onder het zadel.

De derde merrie die met Kroon uit de baan kwam was Tiara fan Kippenburg Kroon AA (Markus 491 x Alke 468). Tiara werd door Mette Marit Eppinga naar een fraaie 80,5 punten gereden en wist daarmee het Voorlopig Kroonpredicaat van twee weken geleden op de CK naar definitief Kroon te rijden.

Vier keer AAA en zes keer AA

Van de 19 gepresenteerde paarden haalden er vier een AAA notering. De vierde AAA was voor Jinthe H fan Jentsje’s Pleats Kroon Sport AA (Jurre 495 x Rindert 416) die met Iris Vinkx in het zadel naar 86 punten reed. Daarnaast scoorden nog zes paarden een AA met gelijk aan of meer dan 77 punten. Naast de eerder genoemde merries was dit predicaat ook voor Noflik Sterre fan de Mersken Ster AA (Willem 508 x Thorben 466), gereden door Gabrielle van der Sluis, Rimke van de Hagenstee Ster AA (Alwin 469 x Tsjalle 454) die voor de menwagen bij Klaas Buist liep, Veerle van de lits Ster AA (Tiede 501 x Thorben 466), gepresenteerd door Henk Hammers voor de menproef en Vroukeline B Ster AA (Waander 512 x Hette 481) die voor haar tuigproef met Henk Hammers 77,5 punten scoorde.

Bron: KFPS