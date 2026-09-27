KFPS Keuren in Polen: Kroonmerrie Mara (Tiede 501) kampioen, Viva (Jehannes 484) Voorlopig Kroon

Op de keuring in Polen op vrijdag 25 september is de zesjarige merrie Mara fan ‘t Noardermar Kroon Sport AAA (Tiede 501 x Jisse 433) algeheel kampioen geworden. Juryleden Jolanda Slootjes en Ellen van Gastel wezen het reserve algeheel kampioenschap toe aan jeugdkampioen twenter Calanthe fan PEK (Jehannes 484 x Wylster 463).

KFPS Door

Jeugdige zesjarige Mara

Mara is in eigendom van Marta i Rafal Paczala en gefokt door Leo Folkertsma. “Een jeugdige merrie, met veel behang en een edel hoofd. Ze had een lichte hoofd/hals verbinding en een goede schouderligging, met sterke rug en lendenen en droog en fijn beenwerk met goede hoeven. Haar stap was actief en ruim. In de ruime actieve draf liet ze een goed naar voren grijpend voorbeen zien”, beschrijft Jolanda Slootjes.

Twenter reserve algeheel kampioen

Twenter Calanthe is gefokt en in eigendom van Emil Klinicki en kreeg een eerste premie, het jeugdkampioenschap en werd reserve algeheel kampioen. “Ze heeft een voldoende edel hoofd, een iets zware hoofd/hals verbinding. Lange schouder en een voldoende bovenlijn. Kruis goed van ligging, zou iets langer mogen. Droog beenwerk, wat week gekoot. Toonde een ruime stap met tact en schoudervrijheid. In de draf veel souplesse, balans, buiging in het achterbeen en een goed voorbeen.”

IBOP

Voor de keuring werd er een IBOP gehouden waarbij Ulkje Marieke Ster AA (Alwin 469 x Epke 474) de hoogste score haalde van 78 punten. De vierjarige merrie van Karolina Nowak is gefokt door S. Bruinsma en B. Traanman, verscheen ook op de keuring waar ze een eerste premie kreeg, maar geen promotie maakte. In de IBOP viel Ulkje Marieke op met een actieve, voldoende ruime stap een tactmatige actieve draf en een gedragen galop met iets een hoog ritme en schakelend vermogen.



Een bevestiging van haar AA-predicaat was er voor de negenjarige Fien D. van Rijnwoude Kroon AA (Meinte 490 x Time 398) van Joanna Frycze.

Drie eerste premie veulens

Bij de hengstveulens vielen twee eerste premies, waarbij Imperio JK (Jehannes 484 x Thorben 466) kampioen werd. “Het hengstveulen van Joanna Klinicka was hoogbenig en goed ontwikkeld. Zijn iets lange hoofd was sprekend, de lange hals iets horizontaal gesteld. Imperio had een goede schouderligging, een voldoende bovenlijn en was iets neerwaarts in bouw. Het beenwerk was van goede kwaliteit. Hij had een actieve stap, die iets ruimer zou mogen en een draf met veel balans en afdruk, met een goed naar voren grijpend voorbeen.” De andere eerste premie was voor Icarus (Jehannes 484 x Rindert 406).

Bij de merries konden de juryleden een oranje lintje kwijt aan Iris fan Lucania (Elger 536 x Beart 411) van Pomykala Lukasz. Iris werd kampioen merrieveulens én overall kampioen veulens. “Ze was hoogbenig met een sprekend hoofd en een goede halsvorm, de rug zou iets sterker mogen. Haar stap was actief en wat kort, in haar soepele en ruime draf met veel buiging in het achterbeen liet ze zien schakelend vermogen te bezitten.”

Bron: KFPS