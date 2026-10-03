KFPS keuren VS: Janneke (Tiede 501) Model en kampioen

In het Michigan Event Centre in Shipshewana werd een tweedaagse keuring voor Friese paarden gehouden, met juryleden Jan Hellinx en Hendrik van der Meulen. De zevenjarige Janneke of Boonstra Friesians (Tiede 501 x Doaitsen 420) van Mark en Martha Boonstra uit Holland MI werd uitgeroepen tot algeheel kampioen. De vierjarige Victoria HHF (Alwin 469 x Fridse 423), gefokt door Hopeful Harvest Farm uit Union MI en nu in eigendom van Marcia Corral Friesians, Monee IL, werd de algemeen reservekampioen.

KFPS Door

Janneke werd tevens Model verklaard en Victoria HHF, kon vanwege haar goede IBOP score van 77,5 die ze op de eerste keuringsdag reed, nu definitief Kroon worden.

IBOP-topper Uruloki

De eerste keuringsdag in Shipshewana begon met een tiental IBOP proeven. Drie rijproeven en zeven menproeven. Hengst Uruloki van Scarpa (Tsjalle 454 x Norbert 444) van Deanna Arbucci werd gereden door Lubbert van Oene en kreeg met 82,5 punten de hoogste score. Zijn draf werd beloond met een 8,5 en voor de impuls kreeg hij een 8. Met deze score werd Uruloki ook kampioen bij de IBOP proeven. Victoria HHF (Alwin 469 x Fridse 423), gereden door Kai Zijlstra, werd reservekampioen IBOP.

De overige IBOP proeven kregen de volgende scores:

– Willow f/t Friesian Connection (Epke 474 x Wander 352) Menproef 75 punten

– Victoria HHF (Alwin 469 x Fridse 423) IBOP menproef 77,5 punten

– Leona Hinke M.F.F. (Fridse 423 x Fetse 349) IBOP menproef 77 punten

– Reba van Hoofbeat Melody Acres (Hessel 480 x Beart 411) IBOP rijproef 65,5 punten

– Roaske Dahlia VHB (Wimer 461 x Maurus 441) IBOP menproef 68,5 punten

– Glock fan Abenteuer (Norbert 444 x Sape 381) IBOP rijproef 70 punten

– Goeleke SP (Bikkel 470 x Wytse 462) IBOP rijproef 75 punten

– Tess fan Black Earth (Tsjalle 454 x Wander 352) IBOP menproef 77 punten

– Sofi van Hoofbeat Melody Acres (Hessel 480 x Bene 476) IBOP rijproef 72,5 punten

– Uruloki van Scarpa (Tsjalle 454 x Norbert 444) IBOP menproef 82,5 punten.

Rhys W wordt Ster

Na de IBOP proeven was het de beurt aan een drietal veulenboekhengsten. Rhys W Ster (Teade 392 x Julius 486) van Barbara Watson begon. “Deze rastypische hengst heeft een edel hoofd, goed kruis en voldoende beenwerk. Hij stapte ruim en tactmatig en werd daarom bevorderd tot Ster.”

Hermes en Genesis pakken veulentitels

Uit het groepje van zes hengstveulens werden Hermes van Barrow (Teun 505 x Norbert 444) van Kasi Barrow Furness en Hyke (Hessel 480 x Anne 340) van Jessica Ladino beloond met een eerste premie. “Hermes is een veulen met een luxe uitstraling, veel rastype en een goede bouw. Hij draafde ook lichtvoetig en kon makkelijk schakelen.” Hij werd kampioen en Hyke reservekampioen.



Bij de merrieveulens vielen geen eerste premies maar mochten drie tweede premie merrieveulens terugkomen voor het kampioenschap. Daarin pakte de rassige en krachtig dravende Genesis Friesian Connection (Ulbrân 502 x Julius 486) van Amy Kroll kampioen. Ook de reservekampioen Grace of Friesian Connection (Mintse 384 x Tjaarda 483) is van Amy Kroll.

Alida wordt jeugdkampioen

Drie enters werden gekeurd waarvan Daisy HHF (Teun 505 x Tonjes 459) van Perry Miller en Feline EDS (Teun 505 x Julius 486) van Kai en Lisa Zijlstra een eerste premie kregen. Ook twenter Alida (Wylster 463 x Mintse 384) van Melvin Miller werd met een oranje lintje gesierd. In de strijd om het kampioenschap van de jeugd wist het goed gebouwde, voldoende rassige en sterk dravende twenter Alida uitgeroepen tot kampioen. Feline EDS, ook voorzien van een goede bouw, bovenlijn en beenwerk en krachtige draf werd de reservejeugdkampioen.

Nieuwe stermerries

Het groepje vier jaar en oudere veulenboekhengsten kreeg in Nina (Norbert 444 x Gerben 479) en Tracey KFF (Thorben 466 x Nane 492) twee nieuwe Stermerries met een tweede premie. Bij de driejarigen werden Ziva HF (Thorben 466 x Doaitsen 420) en Zaila fan Black Earth (Thorben 466 x Wander 352) en Willow HHF (Julius 486 x Alwin 469) Ster verklaard met een tweede premie. Een laatste Ster viel bij de vier jaar en oudere stamboekmerries. Hier werd Reba van Hoofbeat Melody Acres (Hessel 480 x Beart 411) Ster met een tweede premie.

Oudere merries met eerste premies

Victoria HHF (Alwin 469 x Fridse 423) van Daniel en Diana Gingerich, uitkomend in de rubriek 4-6 jarige Stermerries kreeg een eerste premie. “Deze langgelijnde merrie is rastypisch en beweegt met een goede tact en kracht.”



Bij de zeven jaar en oudere merries kreeg Leona Hinke M.F.F. (Fridse 423 x Fetse 349) van Erin Miley een eerste premie en ook de twee aangeboden kroonmerries Lourenske (Tymon 456 x Beart 411) van Rhonda Andrews en Janneke of Boonstra Friesians (Tiede 501 x Doaitsen 420) van Mark en Martha Boonstra kregen ook elk een eerste premie.

In de strijd om het kampioenschap oudere merries werd de luxe en met veel balans gaande Janneke of Boonstra Friesians kampioen en mocht Victoria HHF aansluiten als reservekampioen. Ditzelfde duo eindigde ook op deze plekken in het algeheel kampioenschap.

Stamboekhengsten

Op de keuring in Shipshewana werden op de eerste keuringdag ook KFPS stamboekhengsten gekeurd, sommige aan de hand, anderen in de lange lijnen. Wylster 463, Eise 489, Ulbrân 502, Teun 505, Hielke 530, Gurbe 548 en Sepke 549 werden gekeurd. In het avondprogramma kwamen Wylster 463, Hielke 530, Meinte 490, Eise 489, Alwin 469 en Ulbrân 502 in een eigen presentatie. Meest gereden onder het zadel, Eise 489 voor de showwagen en Alwin 469 in de lange lijnen.

Bron: KFPS