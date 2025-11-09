KFPS schrijft zeven nieuwe Friese stamboekhengsten in

Op zaterdag 8 november hebben zeven Friese stamboekhengsten in Exloo hun dekbevret in ontvangst mogen nemen, zes kregen na hun verrichtingen een AAA-predicaat dankzij mooie cijfers na hun 70 dagen test in het Centraal Onderzoek. Drie hengsten wisten op alle onderdelen een AAA score te behalen. De KFPS fokkers hebben vanaf komend dekseizoen ook de keuze uit Sicco 550, Syme 551, Syb 552, Tibbe 553, Ulco 554, Taco 555 en Tygo 556 als mogelijke partner voor hun merrie.

KFPS Door

Sicco 550 AAA

Sicco fan de Kadyk Ster AAA (Teun 505 x Jasper 366) is een zoon van de inmiddels overleden Kroonjuweel Tooske fan de Kadyk Ster Preferent Prestatie (Jasper 366 x Erik 351). Sicco 550 is gefokt door Harrie de Boer uit Sint Johannesga en is de verrichtingstopper van dit Centraal Onderzoek met een topscore van 93,5 punten voor zijn tuigexamen. Sicco 550 haalde tijdens zijn zadelexamen al 88 punten maar blinkt uit in het aangespannen werk met negens voor zijn balans, souplesse, schakelend vermogen en houding. Het resulteerde op zijn men- en tuigexamen in 93 en 93,5 punten.

Syme 551 AAA

Ray-Ban Ster AAA (Nane 492 x Jerke 434) is de vierde zoon van Nane 492 die goedgekeurd wordt, maar de eerste zoon die in Denemarken gefokt is. Pia Frank uit Nordborg fokte Syme 551 AAA uit haar merrie Fleur fan Sweltjes State Ster Sport Prestatie AA (Jerke 434 x Obe 314) en is inmiddels in gezamenlijk eigendom van A. Both uit Voorthuizen en Veebedrijf S.J. Kat B.V. uit Egmond aan den Hoef. Syme 551 AAA behaalde driemaal een AAA score in het onderzoek met een hoogste score van 92,5 punten in zijn tuigproef met negens op zijn houding en front.

Syme 551 AAA. Foto: Sandra Nieuwendijk

Syb 552 AA

Sikke fan ’t Sarabos Ster AA (Tiede 501 x Haitse 425) is een zoon van Tiede 501 uit de merrie Sjoerdje fan ’t Sarabos Ster (Haitse 425 x Leffert 306). Syb 552 AA is gefokt door P.H. Sijtsma uit Gerkesklooster en in eigendom van Stoeterij Galloper uit Berkel en Rodenrijs. Syb 552 AA behaalde driemaal een AA score met een acht op zijn stap.

Tijdens het Centraal Onderzoek is geconstateerd dat Syb 552 aan beide ogen distichiasis heeft (zie hier voor uitleg). In overleg met de eigenaar, is de hengst voor behandeling overgeplaatst naar de dierenkliniek te Emmeloord. Tijdens zijn verblijf in Emmeloord is Syb 552 in conditie gehouden door een KFPS-stalmedewerker. In Emmeloord is ook een gen-test afgenomen om vast te stellen of de hengst drager is van beide ongunstige genvarianten, waarbij overigens veel van deze drager-paarden geen oogklachten krijgen. Ten tijde van het samenstellen van het eindrapport was de uitslag van deze gen-test nog niet bekend.

Syb 552 AA (Tiede 501 x Haitse 425). Foto: Sandra Nieuwendijk.

Tibbe 553 AAA

Voor Ulbrân 502 is zijn vierde zoon goedgekeurd met Tyme fan Starking AAA (Ulbrân 502 x Thorben 466). Tibbe 553 AAA werd geboren bij Starking BV in Spannum uit moeder Aniek fan Starking Ster (Thorben 466 x Dries 421). Tibbe 553 AAA haalde een AAA score op zijn tuigproef en achten voor zijn stap en voorbeengebruik.

Tibbe 553 AAA. Foto: Sandra Nieuwendijk.

Ulco 554 AAA

Met 16,51% is Unitas van de Egberdina Hoeve Ster AAA (Omer 493 x Tjaarda 483) de meest laagverwante hengst van deze nieuwe lichting. Ulco 554 AAA is een zoon van Yfke LG Ster Sport AA (Tjaarda 483 x Sjaard 320) en gefokt door Susan Wind uit Nijeveen. Ulco 554 AAA is inmiddels in eigendom van 9PK uit Rohel en behaalde vandaag zijn AAA-predikaat in zijn tuigproef dankzij een score van 82,5 punten met een acht op zijn voorbeengebruik en impuls.

Ulco 554 AAA. Foto: Sandra Nieuwendijk.

Taco 555 AAA

Met Taco 555 AAA (Foeke 520 x Beart 411) is de eerste goedgekeurde zoon voor Foeke 520 een feit. Taco 555 AAA is gefokt door A.W. Nooteboom uit Putten en in gezamenlijk eigendom van Stal Chardon uit Jorwert en A. Okkema uit Britswerd. Taco kwam via de herkansing binnen in de voorrijdagen en liep eerder al een succesvolle ABFP test met een AAA score. Tijdens het Onderzoek liep hij naar een score van 84 punten in zijn zadelexamen met een acht op zijn stap en balans.

Taco 555 AAA. Foto: Sandra Nieuwendijk.

Tygo 556 AAA

Tye fan Jentsje’s Pleats Ster AAA (Jurre 495 x Michiel 442) gaat sinds vandaag als Tygo 556 AAA door het leven. Tygo 556 AAA is een zoon Thirza fan Jentsje’s Pleats Model Sport Preferent AA (Michiel 442 x Rindert 406) en een volle broer van de CK-kampioene van 2018; Ilja fan Jentsje’s Pleats Kroon AAA. Tygo 556 AAA werd gefokt door Marian de Groot – Houbeijn uit Hilaard en is in gezamenlijk eigendom met Stal Chardon uit Jorwert. Tygo 556 AAA behaalde driemaal een AAA score in het onderzoek met 85,5 punten voor zijn menexamen met een acht en een half voor zijn stap. Tygo 556 AAA is drager van het waterhoofd-gen.

Tygo 556 AAA. Foto: Sandra Nieuwendijk.

De rapporten van de ingeschreven hengsten staan nog niet online.

Bron: KFPS