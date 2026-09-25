Na- en herkeuring: vijf merries maken alsnog promotie

De na- en herkeuring leverde gisteren 1 Voorlopig Kroon, 3 Kroonmerries én een nieuwe Modelmerrie op. Op de nakeuring werd het Kroonpredicaat toegekend aan Tiara D van de Sprong Kroon AAA (Omer 493 x Andries 415) van A. van Kempen-Elbers uit Rijkevoort.

KFPS Door

De herkeuring bracht voor nog eens vier merries goed nieuws.

Voorlopig Kroon werd: Ziva Doutzen R. Ster (Martzen 521 x Tsjalle 454) van R. Ligtenberg uit Hardenberg.

Het Kroonpredicaat ging naar:

Hetwig fan de Hynderwente Kroon Sport AA (Hette 481 x Dries 421) van N. Ponsen uit Maurik

Jante van ‘t Heike Kroon AAA (Tiede 501 x Uldrik 457) van combinatie De Trije Romers, Buitenpost.

Het hoogste exterieurpredicaat Model is toegekend aan:

Jara fan Dulve Model AAA (Alwin 469 x Jasper 366) van Jeffrey & Mary Ann Marrs, Rapid City

Bron: KFPS