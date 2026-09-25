Na- en herkeuring: vijf merries maken alsnog promotie

De na- en herkeuring leverde gisteren 1 Voorlopig Kroon, 3 Kroonmerries én een nieuwe Modelmerrie op. Op de nakeuring werd het Kroonpredicaat toegekend aan Tiara D van de Sprong Kroon AAA (Omer 493 x Andries 415) van A. van Kempen-Elbers uit Rijkevoort.
De herkeuring bracht voor nog eens vier merries goed nieuws.
Voorlopig Kroon werd: Ziva Doutzen R. Ster (Martzen 521 x Tsjalle 454) van R. Ligtenberg uit Hardenberg.
Het Kroonpredicaat ging naar:
Hetwig fan de Hynderwente Kroon Sport AA (Hette 481 x Dries 421) van N. Ponsen uit Maurik
Jante van ‘t Heike Kroon AAA (Tiede 501 x Uldrik 457) van combinatie De Trije Romers, Buitenpost.
Het hoogste exterieurpredicaat Model is toegekend aan:
Jara fan Dulve Model AAA (Alwin 469 x Jasper 366) van Jeffrey & Mary Ann Marrs, Rapid City
Bron: KFPS