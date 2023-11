Negen nieuwe hengsten voor KFPS

Negen Friese hengsten hebben vandaag in Exloo hun dekbevret in ontvangst mogen nemen. Mans van de Gonda, Mayson Jede, Manno fan Burmania, Meneer M. van de Sprong, Melle “van de Brink”, Naud T van Sessing, Dedmer fan de Greidpleats en Jasper hebben met goed gevolg het Centraal Onderzoek afgerond. Daarnaast sloot Grand Prix-hengst Jeroen Poll zijn Verkort Onderzoek met succes af.

Door de vele regen werd het gehele programma vandaag binnen gehouden. Udo de Haan en Ria Hettinga presenteerden de acht hengsten – die al geslaagd waren voor hun zadelexamen – in het aangespannen gedeelte. Topper werd Jasper. De vierjarige hengst haalde net als bij de rijproef het hoogste puntenaantal. Hij kreeg 93,5 punten in zijn tuigproef, met een 9 voor voorbeen en achterbeen, bij het mengedeelte kreeg hij een 9 voor draf, voor souplesse en schakelen.

Bloedspreiding

Met dit negental kan het stamboek twee zonen van Tiede 501, twee van Teun 505, een Alwin 469, een Fonger 478, een Ulbrân 502, een Nane 492 en een Anders 451 toevoegen aan het elitekorps. Voor Tiede 501, Teun 505 en Fonger 478 zijn het hun eerste goedgekeurde zonen. Alle negen hebben overigens een andere moedersvader. De moederlijnen waaruit de hengsten stammen is ook heel divers, met uitzondering van twee hengsten uit stam 50. Acht van de negen hengsten zijn dragervrij. “We hadden graag meer bloedspreiding gezien”, aldus HKC juryvoorzitter Piet Bergsma. “Maar eerlijk gezegd was bij de eerste bezichtiging al duidelijk dat het er niet in zat.”

Na hun promotie tot KFPS stamboekhengst, kregen de hengsten een nieuwe naam met nummer. Onderstaand de toelichting van het KFPS per ingeschreven hengst.

Jeroen 535

De 12-jarige Jeroen 535 (Anders 451 x Folkert 353) is een bekende in de internationale dressuur, op de FEI ranking staat hij op plek 312. “Onder de naam Jeroen Poll Ster Sport Elite (Anders 451 x Folkert 353) haalde Jeroen 535 met Marc Peter Spahn fraaie scores in de Grand Prix, met als topscore de 71,905% juni 2022 in Brno in de kür op muziek. Dankzij zijn fraaie sportprestaties en met zijn relatief lage verwantschap van 17.2% – de laagste van de negen nieuwelingen – werd Jeroen 535 opgenomen in het Verkort Onderzoek (VO) en werd zo KFPS stamboekhengst.”

Elger 536

Elger 536 (Nane 492 x Olof 315) – Dedmer fan de Greidpleats – is een zesjarige zoon van Nane 492 en gefokt door Aise en Anneke Bouma uit Nes. “Elger 536 is een attente vriendelijk hengst die ontzettend gemakkelijk in de omgang is. Onder het zadel is hij fijn te bewerken en met zijn zadelexamen haalde hij al een AAA-notering met 85 punten. Daarbij vielen zijn stap en impuls met een 8 op, zijn aansprekende galop kreeg een 8,5. Elger 536 – drager van waterhoofd – haalde in het aangespannen examen wat minder punten.”

Jeppe 537

Jeppe 537 (Alwin 469 x Pier 448) – Jasper – is de verrichtingstopper van deze jaargang. De zoon van Alwin 469 uit een moeder van Pier 448 is gefokt door J. Loopers uit Alteveer. “Na zijn sterk scorende zadelexamen maakte hij haast nog meer indruk bij het men- en tuigexamen met zijn lichtvoetigheid, fraaie front en sterke achterbeen. Daarbij kan hij het werk gemakkelijk aan.” Met 89,5 punten had hij al de hoogste score in het zadelexamen. Voor het menexamen kreeg hij 93 punten, de tuigproef was zelfs goed voor 93,5 punten, met diverse 9’s in de cijferlijst.

Nyk 538

Nyk 538 (Tiede 501 x Bartele 472) – Naud T van Sessing – gefokt door de familie Tanck uit Vragender hoort met halfbroer Martinus 539 tot de eerste twee goedgekeurde zonen van Tiede 501. “De nog jeugdige Nyk 538 komt uit Modelmerrie Vrouwkje T van Sessing Model Sport AA. Nyk 538 is een beleefde en intelligente hengst en plezierig om mee te werken.” Naast zijn 82 punten – met een 8 voor stap – voor zijn zadelexamen haalde hij in zijn tuigproef 83 punten met een 8 voor front en achterbeen.

Martinus 539

Martinus 539 (Tiede 501 x Sipke 450) – Melle “van de Brink”- is de tweede goedgekeurde zoon van Tiede 501 uit een Stermoeder van Sipke 450 en is gefokt door de familie Nooteboom-Scholte uit Vegelinsoord. “Martinus 539 is een allround gebruikspaard die op alle vlakken hele goede cijfers kreeg, én hij heeft zich gedurende het Centraal Onderzoek sterk verbeterd. In zijn karakter is hij wat gereserveerd, aan looplust en inzet geen gebrek.”

Murk 540

Murk 540 (Teun 505 x Loadewyk 431) – Meneer M. Van de Sprong – is een zoon van Teun 505 die met twee goedgekeurde zonen uit zijn eerste lichting in zijn eerste jaar al mooie resultaten neerzet. De moeder van Murk 540 is een Kroon AA-dochter van Loadewyk 431 en hij is gefokt door Fleur van Kempen uit Rijkevoort. “Murk 540 is mensgericht en braaf en ook opvallend sensibel. Hij is een luxe gebouwde hengst die lichtvoetig beweegt en kan schakelen. Zijn rijproef resulteerde in 83,5 punten, voor zijn tuigproef haalde hij 83,5 punten met een fraai voorbeen en een zeer goede buiging in het achterbeen.”

Manno 541

Manno 541 (Fonger 478 x Andries 415) – Manno fan Burmania – is de eerste zoon van Fonger 478 die bevordert is tot KFPS stamboekhengst. Hij is gefokt door Reitze Faber en in gezamenlijk eigendom met dochter en schoonzoon Klaske en Gerben de Vries, de fokkers en eigenaren van Herre 524. “Manno 541 toont inzet en bewerkbaarheid en hij heeft een goede stap. Hij heeft drie correcte gangen waarbij hij wat meer souplesse mocht tonen. Tijdens het aangespannen examen maakte de jonge hengst indruk met de ruimte en kracht in zijn beweging.”

Menso 542

Menso 542 (Ulbrân 502 x Tsjalle 454) – Mayson Jede – is een zoon van Ulbrân 502 en de derde van zijn vader die is goedgekeurd. Hij is gefokt door Stal Jede in Vledder. De moeder van Menso 542 is Juwiel H. fan Lutke Peinjum Model Sport AA (Tsjalle 454) die in 2022 nog kampioen merries voor de sjees werd op de Centrale Keuring. “Menso 542 is een jeugdige hengst met een edel hoofd, hij is vriendelijk en beleefd en heeft ontzettend veel instelling. De hengst is een allround gebruikspaard, met een natuurlijke balans, een actief achterbeen en een mooi ruim voorbeengebruik. Hij heeft zeker ook veel aanleg als tuigpaard zoals het vele publiek in Exloo kon zien.”

Mans 543

Mans 543 (Teun 505 x Norbert 444) – Mans van de Gonda – komt uit stam 13 van de familie Slagers-Karnebeek uit Goor. Net als halfbroer Murk 540 komt hij uit de eerste lichting van Teun 505. Zijn moeder is een Ster Preferente merrie van veertien jaar met acht nakomelingen. “De correct gebouwde, jeugdige hengst is zeer nieuwsgierig en fijn om mee te werken waarbij hij wat meer looplust zou mogen tonen. Met zijn zadelexamen bleek al dat hij een sterke stap en een voldoende galop heeft, maar ook dat hij meer lichaamsgebruik mocht laten zien. Aangespannen toont hij veel statuur en zelfhouding en een stijgende lijn in prestaties.”

Cijferlijst Centraal Onderzoek

Bron: Phryso