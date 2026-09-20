NK Dressuur Friezen: kampioenen van B tot Zware Tour

Zaterdag 19 en zondag 20 september werd de finale gehouden van De Zeeuwse Verzekeringen KFPS dresuurkampioenschap, oftewel het NK Friese paarden. Twee mooie volle dagen met prachtige Friese paardensport bij perfecte weersomstandigheden op de Zilvia’s Hoeve in Houten resulteerde in een lange lijst met kampioenen.

KFPS Door

JongKFPS winnaars

Beide dagen werd de beste jongere gehuldigd. Op zaterdag was deze prijs voor Britt Balast, zondag mocht Jelmer Ketelaar deze prijs in ontvangst nemen.

B:

Kampioen: Anniek van Dodewaard met Cees Cordes de Mendoza (Maurits 437)

Reservekampioen: Loes van der Leest met Tsjoltje fôn de Sônpôle (Markus 491)

Brons: Denice Aarts met Laurine W. van de Sprong (Eise 489)

L1:

Kampioen: Monique Holwerda met Sjoeke (Nane 492)

Reservekampioen: Marjolein van der Wijngaard met Jelle VDW (Elias 494)

Brons: Thyrza Veldema met Henke van Stal Berkmeer (Nane 492)

L2:

Kampioen: Daan Visser met Syb 552 (Tiede 501)

Reservekampioen: Baukje Leijendekker met Sybe van Pankoeken (Yme 507)

Brons: Rianne Sijtsma met Dreamgirl fan Stal Shakira (Hessel 480)

M1:

Kampioen: Jelmer Ketelaar met Stal de Mersken Orion (Ulbrân 502)

Reservekampioen: Demi van Nispen met Sibe DVN (Auwert 514)

Brons: Klaske Jonkman met Nanne fan Carda Hûs KJ (Jehannes 484)

M2:

Kampioen: Laura Dijkzeul met Kashmir af Oksegaarden (Nane 492)

Reservekampioen: Esmee Versteeg met Gin Tonic (Elias 494)

Brons: Nienke Pater met Olle MD fan Skoatterlân (Jouwe 485)

Viertallen

Kampioen: Team De Egberdina Hoeve

Reservekampioen: De Bildstars

Zaterdag 19 september

Z1:

Kampioen: Germa Hol met Jesper van ‘t Vhij (Tiede 501)

Reservekampioen: Marijke Boelen met Amy-Grace fan Scyedam (Jouwe 485)

Brons: Britt Balast met Hylke fan ‘e Roordadaam (Jehannes 484)

Z2:

Kampioen: Thea Dijkstra met Harm fan de Koldenhool (Michiel 442)

Reservekampioen: Myrthe Egbertzen met Waylen M (Hette 481)

Brons: Edith de Wild met Falke van de Lokven Hoeve (Reinder 452)

ZZ Licht:

Kampioen: Harmina Holwerda met Bink fan Veldzicht (Fabe 348)

Reservekampioen: Brandien den Hartog met Tiede 501 (Alwin 469)

Lichte Tour:

Kampioen: Ykje Baron met Coco WE (Hessel 480)

Reservekampioen: Marijke Boelen met Arent 515 (Jouwe 485)

Zware Tour:

Kampioen: Maureen Okken met Wybren fan Mokum (Alke 468)

Reservekampioen: Marc-Peter Spahn met Jeroen 535 (Anders 451)

4-jarigen:

Kampioen: Jacob van der Heide met Tygo 556 (Jurre 495)

Reservekampioen: Laura Roling met Unyke fan de Slachtedyk (Markus 491)

Brons: Janneke Folkertsma met Sjirk fan ‘e Wigȇri (Eise 489)

5-jarigen:

Kampioen: Jacob van der Heide met Siebren 547 (Jurre 495)

Reservekampioen: Mariska Doorduin-Herlaar met Regent fan Oostenburg (Menne 496)

Brons: Corina van den Bunt met Rense GDV (Auwert 514)

6-jarigen:

Kampioen: Zoë Kuintjes met Oege van Cayenne Stables (Yme 507)

Reservekampioen: Zoë Kuintjes met Macho van Cayenne Stables (Matthys 504)

Brons: Iris Wijnstra met Melle fan ‘t Fjildhûs (Jurre 495)

Bron: KFPS