Sportieve Summer van Stal de Berkmeer promoveert van Ster naar Model

"We hoopten op een eerste premie en Kroon. Dat ze Model is geworden is gewoon een droom", vertelt eigenaresse Lia Sijs en amazone Lisette Westerbeek, die met hun gejuich boven de camera uit kwamen bij de Locatiekeuring Henswoude op vrijdag 17 juli. Hun Summer van Stal de Berkmeer Sport AAA (v. Wylster 463) heeft nu ook het predicaat Model.

Veel uitstraling, een opvallend goede bovenlijn en fijn ruggebruik, in combinatie met een IBOP van 83 punten overtuigden de juryleden Louise Hompe en Corrie Terpstra. Zij promoveerden de 1.71 meter grote merrie twee stapjes hoger: van Ster naar Model. Summer wordt door Lisette uitgebracht in de Z2-dressuur. Na twee hengstveulens van Nane 492 werd dit jaar ‘vrijgehouden’ om Summer naar het Sport predicaat te rijden en op de keuring te brengen. “Ze is inmiddels weer drachtig van Nane 492”, vertelt Lia die Summer omschrijft als een paard met een pittige kop.

“We hebben haar ook voor de keuring doorgetraind en toen twee weken keuringsklaar laten maken. Je moet er wel wat voor doen, maar dan is het resultaat ook super.”

Drie Sterren en één eerste premie

Bij Henswoude werden drie paarden met Ster beloond. Twee vierjarige merries van Hette 481: Aaltsje van de Voortsche Hoeve Ster en Brechtsje JB Ster. Bij de driejarigen kreeg Else fan ‘e Klaai (v. Nane 492) een eerste premie Ster. Naast Summer kwam nog een andere bekende sportmerrie in de ring. Rixt fan ‘e Wigêri Ster AA (Thorben 466 x Rypke 321) kreeg ook een eerste premie.

Drie Sterren bij Trainingsstal Lueks

Vrijdagochtend startte het jurykoppel Louise Hompe en Corrie Terpstra bij Stal Lueks in het bosrijke Diever. In totaal werden twaalf Friese paarden door Albert Lueks en zijn voorbrengers voorgesteld. Vijf daarvan zijn in bezit van Duitse eigenaren. De jury kon in Diever geen eerste premies uitdelen en ook kreeg geen van de paarden een uitnodiging voor een tweede bezichtiging. Wel mochten twee driejarige merries het Sterpredicaat met een tweede premie in ontvangst nemen. Die eer viel ten deel aan de jeugdige Elyne KV (v. Eibert 419) van Ralf Reinhardt uit Brussöw en de met veel schwung dravende Eefje fan ’t Blocklân (v. Eise 489) van Cees en Jet de Boer uit Oosterblokker. Bij de vier jaar en oudere stamboekmerries werd Vlinder M. (v. Beart 411) van R. Martens uit Uffelte bevorderd tot Ster tweede premie.

Bron: Horses.nl/KFPS