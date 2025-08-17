Sterk lopende Rianne (Auwert 514) kampioen in Harich

De vierjarige Rianne fan ‘e Hege Terp Ster AA (Auwert 514 x Epke 474) is gisteren gekroond tot fokdagkampioen bij Fokvereniging ‘It Fryske Hynder’ in Harich. Jeugdkampioen en twenter Wieke fan Kippenburg (Tymen 503 x Markus 491) haalde het reserve algeheel kampioenschap binnen.

“Een groot compliment aan de fokvereniging ‘It Fryske Hynder’”, begon Corrie Terpstra de bekendmaking van de dagkampioen. “We hebben twee prachtige keuringsdagen gehad.” De zes paarden die overgebleven waren in de kampioenskeuring noemde ze ‘kwaliteitsvol met veel rasuitstraling.’ Over de uiteindelijke algeheel kampioen was wel wat discussie, zo gaf ze aan: “In stap zien we wel wat verschil en de stap heeft mede de doorslag gegeven.”

Sterke rubrieken oudere merries

De algeheel kampioene was de kampioen bij de vier jaar en oudere merries. Een sterk bezette klasse. Maar liefst acht Stermerries kregen een eerste premie en negen Kroonmerries verdienden een ticket naar de Centrale Keuring. Met de merries van donderdag erbij komt het totaal op 19 merries van vier jaar en ouder, die over enkele weken weer hun rondjes op de CK in Harich mogen draven.

Kampioen Rianne

Voor het kampioenschap kwamen er uiteindelijk elf in de baan. “Een grote groep kwaliteitsvolle merries”, complimenteerde Jan Hellinx. “Goed in het rastype, gemakkelijk stappend en heel goed dravend.” Een paar staken er volgens de jury bovenuit. Dat was kampioen Rianne, gefokt door Tjerk Terpstra uit Marssum en in eigendom van Antje Bosma uit Sondel. “Rianne liep het best vertrekkend op het achterbeen, houdt mooi de balans en kan makkelijk schakelen”, aldus Hellinx. Met een jeugdige opdruk werd de vlijtig stappende Sanne-Wytske Ster (Matthys 504 x Alwin 469) van Hindrik Kuiper – gefokt door Henk Meerding- reservekampioen bij de vier jaar en oudere merries. “Ze draaft technisch goed en toont schakelend vermogen”, luidde de jurytoelichting.

Tara dansend naar kampioenschap driejarigen

De goedgevulde opname rubrieken leverden vele Sterren op, waarbij er bij de driejarigen vijf merries waren die een Ster met een eerste premie verdienden. Opgeteld bij de drie van donderdag komt het totaal bij ‘It Fryske Hynder’ op acht eerste premie Stermerries bij de driejarigen.

Het kampioenslint – en daarmee ook de ‘Echtpear Jorritsma Priis’ – kwam om de hals van Tara v. Trainingsstal Dijkstra Ster (Tymen 503 x Markus 491), die bij haar rubriekspresentatie al applaus kreeg. De merrie van Jaap Boersma, gefokt door Christina Dijkstra, danste door de baan en deed er in de kampioenskeuring nog een schepje bovenop. Haar jeugdige uitstraling, sierlijke belijning, edel hoofd, mooi front en verticale hals, completeert ze met een goede schouder en fijn en hard beenwerk. Haar stap werd naarmate de dag vorderde ruimer, in draf liet ze veel souplesse, een goed zweefmoment en schakelend vermogen zien.

Nog meer oranje linten bij driejarigen

Het reserve kampioenschap bij de driejarigen ging naar de langgelijnde en jeugdige Tymna fan StarKing Ster (Tiede 501 x Tsjalle 454) die opviel met veel lengte in het voorbeen, een goede stap en een lichtvoetige draf. Een Ster met een eerste premie was er ook voor de grootramige Tetje fan Bloemhof (Omer 493 x Thorben 466), met veel ruimte in stap en een draf met veel buiging in het achterbeen. Theara I fan Rynsk en Wille Ster (Jehannes 484 x Bartele 472), een merrie met veel statuur en front, horizontaal gebouwd en met een opwaartse draf kreeg ook her oranje lint, alsook de langgelijnde Tanja fan ‘e Ridderdijk Ster (Ulbrân 502 x Epke 474), voorzien van een correcte bouw, fijn beenwerk, veel ruimte in stap en een opwaartse draf met een goed lichaamsgebruik. Tanja is een kleindochter van Silke fan ‘e Ridderdyk Model Prest AAA (Eibert 419 x Wobke 403) die zich als Modelmerrie op 16-jarige leeftijd presenteerde, een eerste premie ontving en haar fokkers en eigenaren, de familie Duiven in de ring begeleidde bij het in ontvangst nemen van de titel fokkers van het Jaar bij ‘It Fryske Hynder’.

En er werd nog een Ster met een eerste premie toegekend: aan de negenjarige ruin Cees v. k. Ster (Tsjalke 397 x Wikke 404).

Vier eerste premies bij de jeugd

Ook de jeugdrubrieken bleken kwaliteitsvol. Twee enters en twee twenters kregen een eerste premie waarbij de jury in de kampioenskeuring de voorkeur gaf aan de twenters. Jeugdkampioen – en later algeheel reservekampioen – werd twenter Wieke fan Kippenburg (Tymen 503 x Markus 491), vorig jaar nog enterkampioen op de CK, van de familie Eppinga. Het reservekampioenschap bij de jeugd was voor de andere eerste premie twenter: Wemke fan de Lege Geaën (Tiede 501 x Rommert 498) van Thys Fopma.

Wietske duurzaamste merrie

Een mooie rubriek was de rubriek duurzame merries. Vijf paarden presenteerden zich, in leeftijd variërend van 16 tot en met 24 jaar. “Hulde aan de eigenaren om de moeite te nemen deze merries te laten zien”, aldus jurylid Manuel Gasseling. Uiteindelijk kreeg de 18-jarige rasytpische Modelmerrie Wietske fan Hylpen Model Sport Pref Prest (Onne 376 x Olof 315) het kampioenslint omgehangen. “Een merrie met opvallend droog en hard beenwerk, een echte kwaliteit”, complimenteerde Manuel Gasseling de merrie van de familie de Vries.

Bron: KFPS