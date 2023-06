Tien Sterren bij stamboekkeuring Warga

De stamboekkeuring op vrijdag 23 juni in Warga leverde voor 10 paarden het Sterpredicaat op. Vijf merries werden bij opname beloond met een Ster tweede premie en hetzelfde aantal hengsten kregen het Sterpredicaat mee naar huis. Ook mochten zes veulens het oranje lint en een eerste premie in ontvangst nemen.

De dag begon gelijk goed met een eerste premie voor hengstveulen Wibren van ‘e Pôle (Gosse 526 x Hessel 480) van Mevr. Annema-Hoekstra uit Hoornsterzwaag. Gosse 526 zag die ochtend nog twee van zijn nakomelingen een eerste premie krijgen, namelijk merrieveulens Wilma A.L. van A. Leijendekker uit Witmarsum en Wyke A.J. van Mevr. Jelsma uit Tijnje.

Hoge punten

Bij de hengstenveulen was er ook een oranje lintje voor Beant 517 nakomeling Ynze van Pama van Baukje Pama-de Boer uit Sebaldeburen. Bij de merrieveulens kreeg Wietske fan ‘e Ridderdijk (Jehannes 484 x Wolfert 467 van mevr. Duiven-Lettinga uit Hartwerd een eerste premie, net als Wijkje fan Sleat (Tymen 503 x Norbert 444) van Fetze Schotanus uit Sloten, die maar liefst een 9 scoorde op haar draf.

Drie opnames met tweede premie Ster

Bij de driejarige veulenboekmerries werd Marrit fan Nij Amerika (Ulbrân 502 x Tsjalle 454), gefokt en in eigendom van H.J. Bos uit Oudemirdum, opgenomen in het stamboek met een Ster met een tweede premie. Bij de vier jaar en oudere veulenboekmerries konden twee rode lintjes worden uitgedeeld. Fokker en eigenaar F. de Jong uit Katlijk zag zijn Jildau fan it Skar (Jehannes 484 x Alwin 469) en fokproduct Lyfke fan it Skar (Nane 492 x Alwin 469), nu in eigendom van A. Couperus uit Oostermeer, opgenomen worden in het stamboek en Ster verklaard met een tweede premie. Later op de dag had dezelfde combinatie fokker en eigenaar nogmaals succes met de Sterverklaring van hengst Macho fan it Skar (Tjebbe 500 x Alwin 469).

Jelske B.L. Ster, moeder Kroonjuweel

Bij de vier jaar en oudere stamboekmerries maakte de Sterverklaring van Jelske B.L. (Ulbrân 502 x Beart 411) haar moeder Marijke Amerins Kroon Preferent AA (Beart 411 x Leffert 306) Kroonjuweel. De vierjarige merrie, gefokt en in eigendom van mevr. Brandsma-Leijendekker uit Witmarsum is de achtste Sternakomeling van de goed fokkende Marijke Amerins, die ook nog in eigendom is van Brandsma-Leijendekker. Ook Josephine B. (Julius 486 x Onne 376), gefokt en in eigendom van J. Boek uit Wolvega, kreeg een rood lintje mee naar huis.

Sterke rubriek hengsten

Een opvallende sterke rubriek hengsten presenteerde zichzelf in Warga, waarbij vijf van de tien hengsten als Sterhengst huiswaarts konden keren. Jelle S fan Bosksicht (Julius 486 x Onne 376) gefokt door mevrouw Meekma-Zijlstra uit Drachten en in eigendom van Bennie van Es en Gosse Pieter Hellinga kreeg een lintje omgehangen. Dhr. van Drunen had ook succes met zijn hengst Joekel van de Zunne (Epke 474 x Loadewyk 31), gefokt door Johan Onderdijk uit Zwolle.

Ook Lobke van ’t Lansink Ster Sport Preferent Prestatie AAA (Maiko 373) van de familie Loman uit Zwiggelte is hard op weg naar Kroonjuweel, dankzij de zevende Sternakomeling Job van ’t Lansink (Menne 496). Deze vierjarige hengst is in eigendom van Nanning Lemstra en Anke Kuppens uit Eastermar. Voor A. Couperus uit Oostermeer was het een succesvolle dag want ook het derde paard wat gepresenteerd werd, namelijk Nuttert Maaike A.B. (Tiede 501 x Maeije 440) gefokt door mevr. Kuipers-Brouwer uit Jelsum, gaat voortaan als Ster door het leven.

Bron: Phryso