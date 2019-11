Tsjalle-nakomelingen scoren bij KFPS Sportcompetitie tuigen

De Tsjalle 454-zonen Wer ien W. en Tjabe van de Demro Stables pakten de winst in de Horses2fly KFPS Sportcompetitie tuigen in Exloo op zaterdag 16 november. Age Okkema stuurde de hengsten naar de koppositie van de rubriek vierjarige hengsten en vijf- en zesjarige hengsten.

De tweede plek was twee keer voor Udo de Haan. Bij de oudere hengsten met Het Swarte Paert Tjardo (Bente 412), die nog maar zes weken voor de wagen loopt. Bij de jongere hengsten werd Udo tweede met Ysbrand P.J. (Gerben 479).

Merrie Wende van de Zunne

Het tuigen vond plaats tijdens de eindbeoordeling van het Centraal Onderzoek en was de eerste wedstrijd in de indoor tuigcompetitie die nog twee wedstrijden kent voor de finale op vrijdag 10 januari tijdens de Hengstenkeuring. Bij de merries ging de overwinning naar Wende van de Zunne (Alwin 469) met Henk Hammers. De tweede plaats was, na een spannende overkamping, voor Silke fan Teakesyl (Maurits 437) van Hendrik Eppinga.

JR Bouwman wint Young Riders

Na een spannende strijd wist JR Bouwman de wedstrijd voor de Young Riders competitie te winnen met Egberdina’s Lodewijk (Maurus 441). Naarmate de wedstrijd vorderde wisten JR en Lodewijk steeds meer te overtuigen. De tweede plaats was voor GPD Teade (Tjitse 387) met Richard Hofstra.

Bron: Phryso