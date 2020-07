Twee nieuwe modelmerries: Sanne T T en Sophie van d’n Meulenpad

Twee nieuwe modelmerries, één kersverse kroonmerrie en vijf voorlopig kroonverklaringen. Dat was de oogst van de KFPS-locatiekeuringen in Lunteren, Rottum en Oudemirdum. Ook werd een flink aantal merries ster verklaard.

Sanne T.T. AA (v. Alwin 469) werd Model op de locatiekeuring bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. “Een gigantisch mooie Modelmerrie, die uitblinkt op alle vlakken” aldus juryleden Sabien Zwaga en Wil Thijssen. De merrie is gefokt door G.H. Timmer uit Tiel en in eigendom van familie van der Meulen uit Broek-Noord. Ze draafde met veel overtuiging en veer door de baan.

Drie keer Voorlopig Kroon

Bij de driejarige merries in Lunteren ontvingen maar liefst 17 van de 25 merries een sterpredicaat, waarbij vier merries een eerste premie in ontvangst mochten nemen. Drie van deze paarden kregen in de tweede ronde het predicaat Voorlopig Kroon, allemaal jeugdige paarden met veel rastype een goede stap en een opvallend soepele draf. Diamond M. (Julius 486 x Haitse 425) kreeg van de juryleden in de eerste ronde al een 9 voor haar draf, in de tweede rond blonk ze weer uit in lichtvoetigheid. Ook Didde (Meinte 490 x Teunis 332) had de gewenste combinatie van fraai ras, jeugd en een veel souplesse in beweging. Wonder V. fan de Miedwei (Alwin 469 x Doaitsen 420) was de derde merrie die het Voorlopige Kroon predicaat in ontvangst mocht nemen.

Rottum: Model, Kroon, voorlopig Kroon

Bij Stal Sibma kenden Louise Hompe en Jan Hellinx het Modelpredicaat toe aan Sophie van d’n Meulenpad Kroon AA (Beart 411 x Wierd 409). “Een voorbeeld van het Friese rastype”, zei Louise Hompe over de zevenjarige merrie. In stap toonde de merrie veel ruggebruik en schwung. Sophie is gefokt door J.M. Janssen uit Vogelwaarde (Zeeland) en in bezit van mevrouw Van Lysebettens.

De driejarige Else T. fan ‘e Boppelannen (Jehannes 484) van Roelof en Joukje Tjeerdsma werd Voorlopig Kroon verklaard. De sterke Else overtuigde met name in draf. Mede dankzij haar ABFP scores van 86,5 en 83,5 promoveerde Winskje fan Panhuys Ster AAA (Djoerd 473) van de familie Wijma naar Kroon.

Voorlopig Kroon

De locatiekeuring bij Dekstation Gaasterland van Hendrik Eppinga leverde een Voorlopig Kroonmerrie op: de driejarige Famke Bl. (Markus 491 x Nanno 372) van Jacobus en Brenda Eppinga. Famke werd gefokt door B.L. Brouwer uit de merrielijn waaruit ook Alwin 469 stamt.

Keuringsuitslagen KFPS

Bron: Phryso.com / Horses.nl