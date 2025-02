Geen Gelderse hengst aangeleverd voor verrichtingsonderzoek

Vandaag was de aanlevering voor het verrichtingsonderzoek voor de Gelderse hengst en de enige deelnemer is na de zadelpresentatie hierin niet van start gegaan.

De hengstenkeuringscommissie Gelders paard kwam vandaag bijeen voor de zadelpresentatie voorafgaand aan de aanlevering, en beoordeelde in dat kader de vierjarige Ruysdael van Ruijen (v. Kardieno). Deze hengst is niet van start gegaan in het verrichtingsonderzoek.

Over precies een week start het verrichtingsonderzoek voor de spring- en dressuurhengsten. Voor hen staat de eindpresentatie gepland op 15 maart.

Bron: KWPN