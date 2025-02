Gelderse hengsten Royal King en Raffael K volledig goedgekeurd

De vierjarige Gelderse hengsten Royal King (v. King Karim) en Raffael K (v. Alexandro P) hebben vandaag voor de tweede keer een aangespannen verrichting laten zien en deden dat beide met overtuiging, wat hun goedkeuring nu definitief maakt. Beide hengsten waren al goedgekeurd op basis van hun verrichtingen onder het zadel.

Met twee presentaties in het aangespannen werk is de goedkeuring van deze Gelderse hengsten nu definitief. “Op 12 februari hebben de hengsten in de Willem Alexander-hal hun aangespannen verrichting laten zien, en vandaag zijn ze op het buitenterrein beoordeeld. Op zowel het zandpad als op de grasbodem hebben Raffael K en Royal King zich heel goed laten zien”, vertelt inspecteur Luuk Smetsers namens de hengstenkeuringscommissie.

Cijfers volgen

“De commissie is heel positief over hun aangespannen verrichting en de hengsten worden aan de hand terugverwacht tijdens de eindpresentatie van het huidige verrichtingsonderzoek. Dan worden ook de cijfers van de aangespannen verrichting bekendgemaakt. Hun definitieve goedkeuring is echter vanaf vandaag al een feit.” De cijfers worden op 15 maart bekendgemaakt.

Bron: KWPN