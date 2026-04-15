IBOP Gelders Paard: 87 punten voor Selena VB

De groep Gelderse paarden voor de voorjaars-IBOP moest het deze keer niet hebben van de kwantiteit, maar de kwaliteit was des te meer aanwezig. De hoogste score, maar liefst 87, was vandaag voor de Gelderse Kampioen van 2025 op de KWPN Kampioenschappen, Selena VB (Bloomberg x Edmundo) van fokker Marcel van Bruggen.

KWPN Door

In de baan stonden deze keer als jury: Jan Pen, Jaap Boom en Marloes van der Velden. De laatste verzorgde de toelichting: “We hebben vandaag drie heel aansprekende merries in de baan gehad. Alle drie beschikten ze over veel kwaliteit, slaagden met vlag en wimpel voor hun verrichting en werden na afloop bevorderd van voorlopig keur naar keur. Marcel van Bruggen stelde ze steeds op bijzonder fijne wijze aangespannen voor.”

Fantastische totaalscore

“De topper was Selena VB, een heel sympathiek en extra bewegend paard. In het begin was ze iets gespannen, maar gedurende de proef liet ze zich steeds fijner zien, met een opvallend goed lichaamsgebruik. Stappen deed ze zuiver, ruim en door het lijf. In draf liet ze een goede takt zien met een mooi gebruik van het voorbeen. In de galop toonde ze veel sprong en souplesse. Daarbij bleef ze in alle gangen steeds bergop en haar verruimingen waren uit het boekje. In de vaardigheid viel vooral haar wendbaarheid positief op en haar werklust. Heel fijn om als jury zo’n paard te mogen beoordelen!”

Voor de onderdelen stap, draf en galop behaalde Selena VB een 9. Voor houding en werkwilligheid, inzet en looplust alsmede voor het algemeen beeld een 8,5. Dit leverde een fantastische totaalscore op van 87.

Opgeschaald

Met een score van 84,5 zette ook Saraternel (Henkie x Sirius, fokkers Paula Herweijer en Max Zwaneveld) een opvallend goede proef neer. Marloes: “Zij is een heel functioneel paard, dat na de stamboekkeuring pas echt volwassen is geworden en heel mooi is uitgegroeid. Wij moesten toen ze binnenkwam echt twee keer kijken of het wel hetzelfde paard was. Een paard met een goede en actieve stap, in draf liet ze een fijne beentechniek zien met een mooie voorknie en een achterbeen dat altijd de goede kant opgaat. In galop toonde ze veel sprong en lichaamsgebruik, in de aanleuning was ze soms nog iets zoekende. Maar zondermeer een echt sportpaard met een opvallend atletisch lichaam.”

Na afloop werd Saraternel nogmaals beoordeeld op haar exterieur; kreeg ze afgelopen zomer hiervoor 70 punten, vanwege de doorgemaakte positieve ontwikkeling werd dat opgeschaald naar 80.

Mooi silhouet

De derde merrie die slaagde voor haar IBOP, met 77 punten, was de royaal ontwikkelde en lang gelijnde Sirina. Deze stoere dochter van Edmundo werd op de KWPN Kampioenschappen vijfde in de finale van de Gelderse merries. De palomino komt uit keurmerrie Diriana van Elegant en is gefokt door Jan van Lavieren en staat geregistreerd bij J. Strikwerda.

Siriana toont een goede activiteit in het lopen en een makkelijke manier van bewegen. In de vaardigheidsproef zou haar wendbaarheid gelijk moeten zijn aan beide kanten, dat dit iets verschilde drukte enigszins haar score. Desalniettemin is dit een heel fijn gebruikspaard met een mooi silhouet en goede houding.

Bron: KWPN