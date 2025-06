SK Gelders paard: Hoogste punten voor Bloomberg-dochter

Op de de stamboekkeuring Gelders Paard in Ermelo, die vanwege de hitte verplaatst werd van zaterdag naar dinsdag, was de merrie met de hoogste score Selena VB (Bloomberg x Edmundo). De merrie van fokker Marcel van Bruggen uit Varik kreeg 85 punten voor exterieur en beweging.

Arie Hamoen en Luuk Smetsers stonden in de baan als juryteam. Ze waren na afloop beide enthousiast over de aangeboden paarden. Arie Hamoen: “We hebben best makkelijk een hele interessante kopgroep kunnen selecteren voor de aankomende Nationale Dag van het Gelders Paard. Het ondereind was echt klein, want naast de topgroep konden we een flink aantal merries ster maken. We hebben wel steeds specifiek het Gelders type benoemd en duidelijk gemaakt wat we wilden zien. Een aantal merries viel helaas buiten de boot, omdat ze onvoldoende in het Gelders type stonden en meer neigden naar rijpaard.”

Selena VB

“Wat opvalt is dat de merries met de hoge punten vaak uit merries komen die zelf op de keuringen ook al goed hebben gepresteerd. Bijvoorbeeld Selena VB. Dat is een jeugdige en lang gelijnde merrie van Bloomberg. Ze kan heel goed schakelen in beweging en beschikt over een atletisch lichaam. Selena VB komt uit Nationaal Kampioen, de elite sportmerrie Miss Montreal van Edmundo.” Ze is gefokt en staat geregistreerd bij Marcel van Bruggen uit Varik.

Surprise by Starlight VDW

80 Punten voor zowel beweging als exterieur was voor Surprise by Starlight VDW. Een correcte en stoere merrie met veel uitstraling, een heel compleet paard. De draf was een hoogtepunt, met veel buiging in het achterbeen, en goed voor 85 punten. In stap had ze even iets losser mogen blijven. Surprise by Starlight VDW is gefokt en staat geregistreerd bij D.H.H. van de Winkel uit Oldeberkoop. Haar vader is Bellany uit Delight Ludanchelo V (keur sport(-dr) van Patijn).

Sione van Heemstate

Met 80 voor beweging en 75 exterieur behaalde ook Sione van Heemstate een mooie score. Deze dochter van Kyton was met haar 1.69m een zeer royaal ontwikkelde merrie, goed in het rechthoeksmodel. Draven deed ze met veel beentechniek. In de galop toonde ze echt kracht. Als je iets zou willen zeggen, zou ze in de bovenlijn even wat mooier kunnen zijn. Sione van Heemstate van f/g Wemke Staatsen uit Emmer Compascuum komt uit Nationaal Veulenkampioen 2008, de sport stermerrie Dione (v. Sirius).

Sparkling Foxy

Eenzelfde score als hierboven was er voor de zeer jeugdige Sparkling Foxy (v. Edmundo), een jeugdige merrie van 1.66m. In draf liet ze veel buiging in de gewrichten zien en in de galop veel afdruk. Ze staat heel goed in het Gelders type en beschikt over een mooie houding. Sparkling Foxy van f/g G. Oosterlaken uit Haps komt uit de voorlopig keurmerrie Giuliana (v. Tango). Grootmoeder Wendela (v. Koss) was de volle zus van de goedgekeurde Gelderse hengst Parcival.

Siriana

Dezelfde score was er voor Siriana, in deze top zes de derde dochter van Edmundo. Een functionele merrie die zich bijzonder opwaardeerde in beweging. Stappen deed ze ruim en in draf liet ze een goede beentechniek zien. De galop was haar beste gang; mooi bergop met veel balans. Siriana komt uit de keurmerrie Diriana van Elegant. Ze is gefokt door Jan van Lavieren uit Lienden en staat geregistreerd bij J. Strikwerda uit Boazum.

Suzella Jane

Ook 80 voor beweging en 75 punten voor exterieur verdiende de heel charmante Suzella Jane. Ze komt uit de bekende stam van Jan van Malestein uit Voorthuizen. Ze beschikt over een aansprekende voorhand en in stap valt haar lossigheid op. Ze moet nog even wat aan kracht winnen, maar is een heel aansprekende verschijning. Suzella Jane is gefokt en staat geregistreerd bij L. Bom Hoekerswever in Vriezenveen. Als vader staat op papier Mandienio WL en moeder is de voorlopig keurmerrie Krystella-Jane (v. Floris BS).

17 sterren

Van de 26 ter beoordeling aangeboden merries werden er 17 ster.

Bron: KWPN