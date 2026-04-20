Succes op thuiskeuringen voor Gelderse paarden in 2025

Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Voor de fokrichting Gelders paard heeft het KWPN een overzicht gepubliceerd van paarden die in 2025 via thuisinspecties in het stamboek zijn opgenomen. Daarnaast wordt vermeld welke paarden, eventueel in combinatie met een eerder behaald sportpredicaat, tijdens deze inspecties het sterpredicaat hebben ontvangen. In dit overzicht zijn tevens de paarden opgenomen die tijdens de Sportdag van het Gelders Paard aan de lijst zijn toegevoegd.

Op de thuiskeuringen en de Sportdag van het Gelders Paard wisten zes paarden te overtuigen en zich te verzekeren van stamboekopname. Drie merries behaalden bovendien het sterpredicaat dankzij hun sportprestaties.

Overzicht paarden met stamboekopname

  • Jannet (WV Saron x Elegant): Ster, Sport-(men)
  • Medellin Carla (Upperville x Florencio): Ster, Sport-(dr)
  • Nina (Danser x Sirius): Ster, Sport-(dr)
  • Plaisir (Sirius x Danser): Stb-Ext
  • Praline (Glock’s Toto Jr. x Inspekteur): Stb-Ext
  • Ripasso (Taminiau x Inspekteur): Stb-Ext

Bron: KWPN

