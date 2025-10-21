HK Hannover: 88 dressuurhengsten toegelaten, vijf Nederlandse inzendingen

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
HK Hannover: 88 dressuurhengsten toegelaten, vijf Nederlandse inzendingen featured image
Thumbs Up PP (Vitalis x Glock's Toto jr) Foto: Hannoveraner Verband e.V.
Door Rick Helmink

Op de voorselectie voor de Hannoveraanse hengstenkeuring voor dressuurhengsten (21-22 november) werden de afgelopen dagen meer dan 200 hengsten voorgesteld. 88 daarvan kregen een ticket voor de hoofdkeuring. Daaronder maar liefst vijf Nederlandse inzendingen (een hoog aantal voor Hannover). Joop van Uytert, die vier hengsten presenteerde in Verden, kreeg er twee toegelaten, Reesink Horses eentje, Stal Poppelaars (als mede-eigenaar) één en Nils Kramer één.

