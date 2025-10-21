HK Hannover: 88 dressuurhengsten toegelaten, vijf Nederlandse inzendingen

Op de voorselectie voor de Hannoveraanse hengstenkeuring voor dressuurhengsten (21-22 november) werden de afgelopen dagen meer dan 200 hengsten voorgesteld. 88 daarvan kregen een ticket voor de hoofdkeuring. Daaronder maar liefst vijf Nederlandse inzendingen (een hoog aantal voor Hannover). Joop van Uytert, die vier hengsten presenteerde in Verden, kreeg er twee toegelaten, Reesink Horses eentje, Stal Poppelaars (als mede-eigenaar) één en Nils Kramer één.
drie, zelf werden voorkeuring zes Belissaro de van (154 (107) de (137), Vitalis voorselectie op Hannoveraanse Vitalis Fürst van van aangemeld Zu voorselectie, (de Von op Belissaro hengsten van (187 Escaneno de veulens), de In Fürst Zu Escaneno zeven. wereld. 2021 Despacito de dertien, 2023 en Von Despacito negen van und (121) afgewezen) Secret Hannoveraanse van voor en und Op in (138), zeven, veulens), Secret meeste zetten veulens
ook: Lees
de https://www.horses.nl/fokkerij/hannover/secret-en-diathletico-populairste-hengsten-in-hannover/
V-bloed boventoon voert
Hannoveraanse van van 3) Vaderland, 27%). Naast voert 24 een (dik niet moet aantal zoon één, nog er Hannoveraanse en op ook geregistreerd. de en Vitalissen Va Vitalissen. (van 7) dus van zonen Belissaro verschijnen Von Valdiviani drie zijn zijn hoofdkeuring Vivaldi 6) Dream de de er Fürst twee Hannover Livaldon de V-Plus geen en Vitalis keuring, één, de de waarbij de (van tenslotte und op und zes Kortom: en Despacito’s, keuring (weer) twee (van van Viva beste Vivaldon Vivaldos van er Vitalis dat Boy Escaneno’s, zes één, Vitalissen boventoon worden (van op Von veeldekkers, 88 heeft V-bloed één, een de één is net 7) de zoals Het twee Asgard’s Tot Bene de 9) zes opgemerkt 13) ook één, Dynamic zaken hengsten Zu’s, aangeboden (van geen toegelaten (van de hengstenkeuring. twee doet Dream twee werden zonen Secrets, Zu’s, in van Ibiza.
Once) kreeg Viper, een vier) niet: een Willem Normandi, Red geselecteerd. een invloed Formidable. voor zonen zijn Jameson en een Nederlandse eerste een overigens (uit de Er uit RS2 een stop All de kleurliefhebbers zo is Franklin, Opoque een Wimphof, vier (v. Le Daar Goldberg, jaargang At een Imposantos, liefst buckskin/valk-Just maar
in McLaren Deense de (die Nederland populaire US twee kreeg één de hengst en de op elk hengst jaar keuring. Verder leverde) Donkey Boss beide jaargang) de zonen hengsten kampioen Extreme zeer (eerste aangewezen vorig en hebben
inzendingen Nederlandse
is bulkt jaren Niro de Noordenhoek x Toto en twee Westfalen altijd Taycan x de nu Uytert vier in regelmatig van x minder J.H.G.J. A. Oldenburg dat Van interessant Hannover op geweest. het Donnerhall de maar Welcome). Joop Nederlanders, in Waar Weverwijk-Ginkel Sir voor kocht een hengsten door Hannover, van van werden in al en Fürst een al de gaf voorselectie. gefokte opgegeven De aantal geselecteerd: ook (Le er en Formidable hengsten hengsten gefokte
Formidable e.V. x Taycan De Verband Hannoveraner Noordenhoek (Le Niro) Foto:
Gribaldi-fokker Langels) Songline goedgekeurde (familie Summertime). Zijn en komt de (Sir De al hengsten: werd overgrootmoeder Donnerhall merrie Gestüt Schwalbenflocke x Cyr. Shavalou, Totilas en Hämelschenburg Toto Saint door gefokt gaf Fürst Trakehner x drie uit
NN Toto Donnerhall (Fürst x Foto: Verband Sir e.V. I) Hannoveraner
veulen Torino D. Reesink (McLaren in die als stelt voor gefokte door Dronten de Norel-Prins euro aangeschaft. voor, x Oldebroek werd van x 10.000 Florencio) Desperado uit
Hannoveraner Torino x Desperado) e.V. Verband Foto: (McLaren
tenslotte (Vitalis Poppelaars met Toto Up door Jörg voor de stelt Poppelaars (Willem (CEO PP en gefokte van Darlington). Kramer Ferro) Normandi met x komt Hüffer de x Jansen door HorseTelex-eigenaar x Tony Thumbs Stal R. Nils jr EQAD) samen Chocolony gefokte
e.V. Normandi Tony Foto: Hannoveraner (Willem x Chocolony Verband Darlington)
toegelaten hengsten hier alle Bekijk
en de video’s van Foto’s Vorauswahl
hengsten bekijk veel video’s Greve deelde hier. Philipp Vorauswahl, van ze Jan de op
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.