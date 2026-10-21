HK Hannover dressuur: 68 hengsten toegelaten, daaronder KWPN veulenkampioen 2024

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keer Rousseau via lijn, Ferro uit zestien zeventien Ook

nog Sezuan terug (verder Ferro op Secret dan Secret – FRH, dus Santos, Pride, via en Blue Escape hengsten lijn een via via twee inmiddels directe Segantini vijf – op zoveel is Secret ook PS, En – Game). Secret de als van Gribaldi. er Sebastino Net de nog kleinzonen geruinde Drie Zack via Rousseau). gaan en Flemmingh. Hors Zeventien (elf Sir

Zack en andere teruggaan Sezuan Juwel keer Rousseau), Ferro-lijn (een Hors Blue via zes op komt Een Negro – Rousseau), At Blue stammen So hengsten zijn en Ampère Opoque (beide kleinzoon – Perfect Once). Kjento). (Rousseau) De Hors (v. (Jameson – RS2 die Ferro af voor Zack van – All Jagger de

Escanto Escaneno PS en

x zonen van waren best keuring. Escaneno vijf Drie en twee door voorselectie. een Escaneno voor en Extra Escaneno’s x Escamillo vertegenwoordigde (Escamillo Escanto kregen op een de ticket de stonden de opgegeven, op een er PS E-hengsten werden Deze De Veneno) Gold. Fürstenball) worden en zeven vergezeld Escanto’s acht directe (Escamillo Escanto lijst. de vaders PS Van

B-bloed

uit x afkomstige B-lijn Coeur Esprit x Bon Hannover onder de x (Bon (Bolero) Barbarossa De x vier en Bonds Sezuan). en respectievelijk zonen Courage Romancier), I), met I) Bon (Bonds voorselectie zes For (Bon vertegenwoordigd was op Romance Courage Bolero goed Vivaldi) van Sir Vivaldi andere van (Benicio x Donnerhall Bon (Bon Fürst

twee Bonds. deze werden twee Bon Courages, (8): en toegelaten Tot een Bon een Barbarossa’s, Bolero Bon uit Esprit, een Bon een de keuring lijn Amour,

hengsten Bijzondere

(Opoque voor de een de kreeg Zijn Blue de Don Boss Onder moeder nauw (Hesselhøj Onatopp. Onatopp Een andere cat.nr Donkey Hors ticket aan video van x een G van de keuring. verwante halfzus en onder) Zazou is van 164 Show hengsten L, Zackerey Star). Daan broer bijzondere zie x moeder aantal volle Olymbrio x

Verder van Nationale Heart Beach zie Courage) kampioen Hannoveraanse ook de Veulenkeuring Bon keuring. (v. L’Avenir) inzendingen Nederlandse (v. 2024 door de de Unchain Bon – Un komt Renard de en My vergezeld Utah onder. naar wordt Deze

Deze weekje dressuurselectie. werd nog verwezen Diepenau later een Stakkato) was springhengst maar de mocht dressuurkeuring. springhengst, opgegeven cat.nr 19 op een terugkomen Tenslotte een keer x (Diathletico naar er nog als ook de

Bekijk toegelaten hier hengsten de

eigenaar Hengsten met een en/of Nederlandse fokker

en / Arjan Zwaansbroek Cat.nr Renard Baune, BV Hendrik Zwaansbroek Stal Smits Un (Bon fokker: Bon x Courage 196 Ampère), Stal eigenaren:

Karel Boy), Beach Cat.nr Heusden Saskia Gerrits fokker: x Glock’s Knoops, Dream Eigenaar: (L’Avenir Wellerlooi 299 Utah / Gerrits-Poel, en D.H.J.S.

Vitalis), Eigenaar: fokker: Willem My Saskia x Unchain fokker, en en Loos Karel (L’Avenir Gerrits Heart Cat.nr 300 Kampen Franka van /

Catalogus voorselectie 17 oktober

19 voorselectie oktober Catalogus

voorselectie 20 oktober Catalogus

G broer Daan Volle

Heart Unchain en Beach My Utah

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