HK Hannover dressuur: 68 hengsten toegelaten, daaronder KWPN veulenkampioen 2024

Rick Helmink
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HK Hannover dressuur: 68 hengsten toegelaten, daaronder KWPN veulenkampioen 2024 featured image
Utah Beach (v. L'Avenir) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

Verdeeld over drie dagen (zaterdag 17 oktober, maandag 19 oktober en dinsdag 20 oktober) werden de afgelopen dagen rond de 180 dressuurhengsten voorgesteld op de voorselectie voor de Hannoveraanse Hengstenkeuring 2026 (20-21 november). 68 hengsten werden toegelaten (onder voorbehoud van veterinaire keuring), daaronder drie Nederlandse inzendingen. Karel en Saskia Gerrits kregen twee zonen uit de eerste jaargang van L’Avenir toegelaten, daaronder de KWPN veulenkampioen van 2024 Utah Beach (L’Avenir x Dream Boy).


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