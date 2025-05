Blue Hors Don Olymbrio (17) overleden

Stoeterij Blue Hors heeft onverwachts afscheid moeten nemen van Blue Hors Don Olymbrio (Jazz x Ferro). De Grand Prix-hengst overleed vandaag aan een hartaanval. De door Jan Lamers gefokte en bij meerdere stamboeken goedgekeurde Don Olymbrio werd 17 jaar.

“Er zijn geen woorden om volledig uit te drukken wat Don Olymbrio voor ons betekende”, aldus Nanna Skodborg Merrald, de laatste ruiter van Blue Hors Don Olymbrio. “Hij was een vechter en een vriend, een atleet en een metgezel. Hij gaf ons alles en vroeg er niets voor terug dan zorg en vertrouwen. We zijn er kapot van, maar ook diep dankbaar voor elke dag die we met hem hebben gehad.”

Internationale carrière

Don Olymbrio liep bijna tien jaar in de internationale sport. Hij debuteerde in 2016 in de internationale Lichte Tour met Daniel Bachmann Andersen en een jaar later volgde het debuut in de internationale Grand Prix. In 2019 doorbrak het duo in de kür meermaals de magische 80%-grens: in Amsterdam, Herning, Den Bosch en Aken.

WB-finale

Vanaf 2021 Nanna Skodborg Merrald bracht de hengst uit. Een van hun hoogtepunten was de tweede plaats in de Wereldbekerfinale van 2024 in Riyad. De hengst was reservepaard voor de Olympische Spelen in Parijs, daar kwam Skodborg Merrald aan de start met Blue Hors Zepter. Het laatste CDI dat Don Olymbrio liep was afgelopen januari op Jumping Amsterdam. Toen reed Skodborg Merrald hem naar 74,370% in de Grand Prix en 83,070% in de kür.

Onvergetelijke momenten

“Dank je wel Donnie Pony, zoals je zo liefdevol werd genoemd op stal. Voor alles wat je hebt betekend voor iedereen die je hebt gekruist, ruiters, grooms, fokkers, dierenartsen, fans en vrienden. Je laat een spoor van onvergetelijke momenten achter”, aldus Blue Hors over het verlies.

Goedgekeurde zonen

De Jazz-zoon werd in 2017 erkend door het KWPN. De hengst leverde bij verschillende buitenlandse stamboeken in totaal tien goedgekeurde zonen.

