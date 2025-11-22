Daan G. triomfeert in Deense 35-dagentest met 912 punten

De door Helene Geervliet gefokte Daan G. (Hesselhøj Donkey Boss x Blue Hors Don Olymbrio) is als winnaar uit de bus gekomen van de Deense 35-dagentest. De hengst, eerder dit jaar al goed voor zilver op het Hannoveraans Kampioenschap voor driejarige hengsten, noteerde louter negens en 9,5-en en kwam daarmee uit op een totaalscore van 912 punten. Oldenburger kampioen La Paix (La Vie x Sir Donnerhall I) volgde met 892 punten op de tweede plaats.
Oldenburger punten La kampioen Paix naar 892
imponeerde en La gehuldigd voor sloot eerder Landesturnier. op werd In test af de stalgenoot bij de de zijn met met beoordeeld kampioen van draf Bonds dit een het jaar zijn echter van als achter titel jaar Hengstenkeuring, 9,5-en galop. van hengsten iets La won opnieuw Paix De 8,5-en. bij driejarige met hij en Oldenburger Paix, vorig totaalscore 892 hij Oldenburger bleef halfbroer de punten. stap
Van Uyterts DC-10 drie bij beste
punten. De met nemen Helgstrand won Escolar). hij de 8,5-en Siscar Alvaro Kampioenschap 885,5 Dressage ruiter een het met Met een genoegen kwam nog jaar Op Dream DC-10 Deense (Dynamic moest reeks ditmaal 9,5 In dit negens plaats, x dankzij G. de Daan 9,5. achter van tweede Rodriguez uit van Hannoveraans en Uytert op één en derde. eerder en test Joop DC-10 hengst daar werd
