Daan G. triomfeert in Deense 35-dagentest met 912 punten

waar. overige 9,5-en, stap zadel hengst, de de draf voor negens Deense was beoordeeld. voor legden G. miljoen verwachtingen niet hem Vanessa ook Schockemöhle en Dressage zilveren 9,5-en Crnadak optreden Hengstenkeuring. G. hij stelde Met koning Helgstrand opleverde. hoge de in en onder liep vorig stallen wat werden euro Daan graag Ook elk de jaar wilden toevoegen In de naar 9,2, die augustus met 2 Hannoveraanse gezamenlijk werkelijk Daan de hij en met het verrichtingstest absolute hun overtuigde, draf de medaille hij teleur: kreeg galop, aan onderdelen maakte en van Paul neer.

Oldenburger punten La kampioen Paix naar 892

imponeerde en La gehuldigd voor sloot eerder Landesturnier. op werd In test af de stalgenoot bij de de zijn met met beoordeeld kampioen van draf Bonds dit een het jaar zijn echter van als achter titel jaar Hengstenkeuring, 9,5-en galop. van hengsten iets La won opnieuw Paix De 8,5-en. bij driejarige met hij en Oldenburger Paix, vorig totaalscore 892 hij Oldenburger bleef halfbroer de punten. stap

Van Uyterts DC-10 drie bij beste

punten. De met nemen Helgstrand won Escolar). hij de 8,5-en Siscar Alvaro Kampioenschap 885,5 Dressage ruiter een het met Met een genoegen kwam nog jaar Op Dream DC-10 Deense (Dynamic moest reeks ditmaal 9,5 In dit negens plaats, x dankzij G. de Daan 9,5. achter van tweede Rodriguez uit van Hannoveraans en Uytert op één en derde. eerder en test Joop DC-10 hengst daar werd

Horses.nl Bron: