Daan G. triomfeert in Deense 35-dagentest met 912 punten

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Daan G. triomfeert in Deense 35-dagentest met 912 punten featured image
Vanessa Crnadak met Daan G. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

De door Helene Geervliet gefokte Daan G. (Hesselhøj Donkey Boss x Blue Hors Don Olymbrio) is als winnaar uit de bus gekomen van de Deense 35-dagentest. De hengst, eerder dit jaar al goed voor zilver op het Hannoveraans Kampioenschap voor driejarige hengsten, noteerde louter negens en 9,5-en en kwam daarmee uit op een totaalscore van 912 punten. Oldenburger kampioen La Paix (La Vie x Sir Donnerhall I) volgde met 892 punten op de tweede plaats.

