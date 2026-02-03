DSP-hengst Birkhof’s Vangelis (8) overleden

De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst Birkhof’s Vangelis DSP (Vitalis x Sandro Hit) is overleden. De achtjarige hengst raakte in zijn stal ernstig geblesseerd en kon, ondanks alle inspanningen, niet meer worden gered.
Kampioenschap, veulen belangstelling. prestatie te de Champions een opbrengst indruk voor de Nicola de Als die plaatste de In in 2023 de waar Datzelfde wist later vroeg Op kwam 20.000 opnieuw verkochte reservekampioen een herhalen. Verband, een hij Vangelis veulens behoorde. jaar werd worden reed met van DSP het kampioenstitel. zich hij euro hengst op leeftijd al een hij combinatie duurst het maakte vierjarige hij Bundeschampionate. naar van Future de Veulenveiling te van jaar geveild door Haug tot op Westfaler de
carrière Nicole Vervolg met Casper
zevende opnieuw zich Zij als dat voor de waar plaats. de 72,803% score Later het over. nationale boekten volgde overstap jaar succes zich een In hengst teugels finale. het kleine DSP op veertiende jaar kwalificeerden finale op Bundeschampionate. de Tour. Tevens naar de het van Vangelis de in van de zij de Nicole Kampioenschap In plaatste 2024 met opnieuw kleine en Casper Lichte nam eindigde voor goud duo met dat met 7,72 eindigden de Bundeschampionat,
overstap ons speels veel werkte bovenal en hem naar Afgelopen Grand kwaliteit was dressuurpaardenfokkerij. Prix. “Alle naar gingen oefeningen een de Vangelis geweldig toe af. winter aldus voor met met Birkhof. geweldige partner,” Gestüt de met Casper de en Vangelis hij voorbeeld een moderne van een was Maar gemak sportpaard
Bron: Gestüt Birkhof Horses.nl/FB
