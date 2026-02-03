DSP-hengst Birkhof’s Vangelis (8) overleden

Savannah Pieters
DSP-hengst Birkhof’s Vangelis (8) overleden featured image
Nicole Casper met Birkhof's Vangelis DSP. Foto: DSP
Door Savannah Pieters

De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst Birkhof’s Vangelis DSP (Vitalis x Sandro Hit) is overleden. De achtjarige hengst raakte in zijn stal ernstig geblesseerd en kon, ondanks alle inspanningen, niet meer worden gered.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like