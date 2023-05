DSP kampioen Viva Diamond uit de dekdienst

Gestüt Birkhof heeft DSP kampioen Viva Diamond (Viva Gold x Don Diamond) uit de dekdienst gehaald. In maart is de pas driejarige hengst aan het dekseizoen begonnen, maar het drachtigheidspercentage voldeed niet aan de eisen van de hengstenhouderij. Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat de spermakwaliteit van Viva Diamond op dit moment niet goed genoeg is.

“Het sperma is nog niet volledig uitgerijpt en heeft nog ontwikkelingstijd nodig. We willen hem deze tijd gunnen en hebben met pijn in het hart besloten om hem dit jaar tijdelijk uit de dekdienst te halen”, aldus Gestüt Birkhof.

Bron: St. Georg