Eerste hengstenshow Waaij Stud & Karel Cox Stallions aanstaande woensdag

Aanstaande woensdag 22 maart vanaf 19.00 uur vindt de eerste hengstenshow van Waaij Stud en Karel Cox Stallions plaats in Eemnes. Iedereen is welkom op Waaij Stud; zowel de toegang als de consumpties zijn vrij. Daarnaast wordt er ten behoeve van het goede doel Pax Kinderhulp Eemnes een dekking verloot van één van de jonge hengsten van Karel Cox Stallions. De dit jaar gelanceerde hengstenhouderij van Karel Cox Stallions presenteert interessante hengsten, zoals Jaguar van de Berghoeve, Por Favor ES KCX, Valentino Velvet, Agalord KCX Berghoeve en nog veel meer op de hengstenshow bij Waaij Stud aanstaande woensdag.

De bekende Belgische springruiter Karel Cox runt al jarenlang een succesvolle sport- en handelsstal in het Belgische Hechtel-Eksel en breidt nu uit met een hengstenhouderij. Voor de Nederlandse fokkerij slaan Karel Cox Stallions en Waaij Stud van familie Van der Waaij uit Eemnes de handen ineen.

“Woensdagavond willen we een mooie hengstenshow neerzetten, waar fokkers met eigen ogen de hengstencollectie kunnen bekijken. We hopen niet alleen op een interessante en informatieve avond, maar hopen ook de Nederlandse fokkers samen te brengen en zo hun passie fokkerij te delen”, vertelt Peter van der Waaij.

Jaguar van de Berghoeve: stempelhengst in wording

Eén van de opvallendste hengsten in de collectie is Jaguar van de Berghoeve, een zoon van Emerald x Nabab de Rêve, die teruggaat op de beroemde merrie Fragance de Chalus en zelf deelnam aan de Wereldruiterspelen in Tryon in 2018. “Jaguar van de Berghoeve was zelf in de sport succesvol onder Jasmine Chen en viel op door zijn fantastische instelling, rijdbaarheid, springtechniek en onbegrensd vermogen. Daarnaast is hij heel interessant gefokt en komt hij uit de halfzus van stempelhengsten Mylord Carthago en Bamako de Muze”, vertelt Peter van der Waaij. Karel Cox vult daarop aan: “Jaguar heeft in zijn jonge jaren maar een paar nakomelingen gegeven, maar we zien die nu al internationaal doorbreken en opvallen door hun springtalent.”

Andere interessante hengsten uit het bestand van Karel Cox Stallions en Waaij Stud zijn bijvoorbeeld Iron Man van de Padenborre, Gitano van Berkenbroeck en Valentino Velvet. “Van Iron Man zien we bijvoorbeeld Irona van de Viking Z als het opkomende toppaard van Pieter Devos en van Gitano zagen we onlangs La Costa de Grand Prix van de Sunshine Tour winnen met Kevin Jochems. Valentino Velvet sprong jarenlang op topniveau en verdient nu ook kansen in de fokkerij”, aldus Karel Cox.

Investeren in jong talent

Verder ligt de focus ook op jong talent. Zo investeerde Karel Cox Stallions samen met Studfarm Berghoeve in de zeer interessante Agalord KCX Berghoeve (Aganix du Seigneur x Mylord Carthago). Op de Westfaalse hengstenkeuring was Agalord misschien wel het opvallendste springpaard en werd hij uitgeroepen tot reservekampioen. Onlangs voegde Karel Cox ook de KWPN Premiehengst Por Favor ES KCX (El Barone 111 x Tornesch) toe aan het hengstenbestand; deze hengst is in mede-eigendom met diens fokker Egbert Schep. “Zo proberen we te investeren in hengsten voor de toekomst. Ons streven is altijd om de beste springpaarden te hebben, maar door ze ook in te zetten als dekhengst kunnen we ze op de lange termijn zowel voor de sport als de fokkerij behouden”, legt Cox uit.

Levend veulen garantie

Alle hengsten van Karel Cox Stallions worden aangeboden met een levend veulen garantie; daarnaast kunt u ook kosteloos switchen tussen hengsten uit dezelfde prijscategorie. Voor Nederland is sperma eenvoudig te bestellen via www.waaijstud.com en voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met Louise Geerts van Karel Cox Stallions (+32 471 972 104 of [email protected]) of Peter van der Waaij van Waaij Stud (+316 23 41 20 73 of [email protected]).

Hengstenshow op woensdag 22 maart

Op woensdag 22 maart om 19.00 uur worden de hengsten van Karel Cox Stallions gepresenteerd in de hengstenshow op Waaij Stud. Toegang is vrij voor iedereen en consumpties zijn bovendien gratis.

Hengstenshow Waaij Stud & Karel Cox Stallions

Woensdag 22 maart om 19.00 uur

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755NM Eemnes

Nederland