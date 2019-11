Eerste Total US-zonen dit jaar op de keuringen

De dingen die Total US (v. Totilas) onder Edward Gal heeft laten zien het afgelopen jaar maken dat hij dé hengst is waar alle Nederlandse dressuurogen op gericht zijn. En dus ook op zijn nafok: Total US bracht in totaal tot en met 2019 150 KWPN-geregistreerde nakomelingen en de oudsten daarvan zijn nu 2,5 jaar. Joop van Uytert heeft er bij het KWPN op de eerste bezichtiging straks twee voor.

De in het najaar van 2015 goedgekeurde Total US dekte zijn eerste merries in 2016 en zijn eerste nafok werd dus in 2017 geboren. Uit die jaargang heeft hengstenhouder Joop van Uytert er een aantal op stal staan. In het boekje van de Mecklenburger keuring in Redefin staat er eentje van Joop van Uytert, maar die werd al enige tijd geleden teruggetrokken meldt de hengstenhouder. Wel heeft hij er twee aangemeld voor de eerste bezichtiging van het KWPN. Het gaat daarbij om hengsten uit moeders van Vivaldi en Jazz.

Bron: Horses.nl