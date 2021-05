Emerald-zoon Escape Z tijdelijk met vers sperma beschikbaar

Topsport en een druk dekseizoen combineren? Voor springruiter Harrie Smolders liever niet. Zo was het plan voor Escape Z, die hard op weg is om in de hoefafdrukken van zijn vader Emerald van ‘t Ruytershof te springen. Toch is hij nu tijdelijk met vers sperma beschikbaar voor de fokkerij.

“Eigenlijk is het heel simpel. Er is heel veel vraag vanuit de fokkers en die willen liever vers dan diepvriessperma gebruiken. Aangezien Escape nu geen intensief concoursprogramma heeft, leek het ons goed om de opleiding en de dekdienst nog één keer te combineren. Zijn de hengsten volledig in de sport, dan gaat mijn voorkeur er naar uit om ze slechts twee maanden per jaar te laten dekken en dit in te vriezen”, vertelt Harrie Smolders, die samen met Willem van Hoof en Danielle Ryder eigenaar is van de opvallend springende stekelharige voshengst.

Het is alweer drie jaar geleden dat Harrie Smolders mede-eigenaar werd van Escape Z. Inmiddels is hij negen jaar en sprong hij eind januari zijn eerste 1.55m proef in Salzburg. “Heel veel heeft hij eigenlijk niet gedaan door de Corona. In het najaar Saint Tropez, dit jaar Salzburg, Lier en Den Bosch. Ik was zelf in Wellington, maar had hem niet mee. Volgende week rijd ik nog Valkenswaard en dan heb ik zelf een paar Global Champion Tours op de agenda staan. Dat komt nog een jaar te vroeg voor Escape.”

‘Top nog niet bereikt’

Ondanks de geringe wedstrijden die er zijn, ontwikkelt Escape zich wel veelbelovend. Harrie Smolders is razend enthousiast. “Het is een echte atleet, een echt sportpaard. Hij begint op de deur te kloppen. Veel paarden vallen af in het traject naar vijfsterren niveau, maar tot nu toe heeft Escape nog niet laten zien dat hij het niet kan. Zijn top is nog niet bereikt!”

De verwachting is dat Escape ook van zich gaat laten horen in de fokkerij. “Je ziet zijn kwaliteiten in de nafok terug. Mooie, hoogbenige sportmodellen, veulens die heel makkelijk en heel lichtvoetig galopperen. Van de week heb ik in onze veiling zelf nog een jaarling van Escape gekocht uit een dochter van Spruce Meadows-winnares Candy van Pieter Devos. Samen met Willem van Hoof. Ik denk heel interessant voor de toekomst!”

Halfbroer van Untouchable

Zelf is Escape Z gefokt uit Promesse (Heartbreaker x Carthago), niemand minder dan de moeder van de 1.60m Grand Prix-hengst Untouchable (Hors la Loi II) die ook al zo populair is onder de fokkers. Verder leverde Promesse, die zelf op 1.30m niveau uitkwam, de 1.35m springmerries Quinesse Z (Quinar) en Unique Promesse Z (Ogano Sitte). Grootmoeder Chablis (Carthago) presteerde op 1.50m niveau en is een volle zus van het 1.50m springpaard Hella XXVII en halfzus van zeven paarden op 1.30m tot en met 1.45m niveau. Sport is hier generaties lang verankerd.

Bron: Persbericht