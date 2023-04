FN-fokkerijcijfers: iets meer dekkingen, minder diepvriessperma en minder ET

De Duitse paardensport en -fokkerijkoepel FN heeft de fokkerijcijfers over 2022 bekend gemaakt. Die laten zien dat er in 2022 iets meer rijpaardmerries werden gedekt dan in het voorgaande jaar (30.491 vs. 30.131). Opvallend is dat in Duitsland het aantal dekkingen met diepvriessperma af is genomen in 2022 (1.047 keer) en hetzelfde geldt voor het aantal embryotransplantaties (987 vs. 1.226).

In 2022 werden in Duitsland ook meer veulens geregistreerd met totaal 27.615 warmbloedveulens (2021: 26.622 veulens). “De aanhoudende positieve trend is waarschijnlijk een verder bewijs dat de afzetmarkt voor rijpaarden zich tijdens de coronapandemie goed heeft ontwikkeld. Tegen de achtergrond van de gespannen economische situatie is de verdere ontwikkeling van de fokkerij echter met gematigde verwachtingen tegemoet te zien. De huidige druk op de paardenfokkerij door stijgende kosten op alle gebieden en vooral ook de dierenartskosten in Duitsland zal ook een belangrijke rol spelen”, zegt Dr. Klaus Miesner, fokkerijchef bij de FN.

Bron: FN