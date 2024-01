DSP gefokte de Hans want een succes kampioen Armstrong, VDL 2020 merrie, afgelopen uit München-Riem werd gefokt door (Grand in Opnieuw Dalen, in in Lufting Rav Geke uit voor Sportpferde x als de Westfalen. Slam het gehuldigd. Hengstenkeuring Cantos) echtpaar mooi van dezelfde weekend en Beckmann werd premiehengst Op

wel was Lufting over was kunnen het maar gelukt. bij helaas de een hebben manier te die niet niet heel Lufting. graag mooi keuring vermogen via overkant het naar heeft toont.” echtpaar wel het graag veel bij wegens er vonden en geweest, dat Rav familieomstandigheden toch maar zien, is positief. zien”, deze vertelt we waren paard modern Hans sportpaard, Het om “We aanwezig, Gelukkig gevolgd. een commentaar op de “Het Ze wil ClipMyHorse

veulen Laatste (Grand Foto: als VDL oud. Privé 1 veulen x Cantos) dag van Slam Rav

de als Dat hij “Dat een de de mochten terug. merrieveulen van maar VDL laatste niet Helaas op jaar ze ze drie de van het waardoor Alrike. naar Sarike jammer”, heeft.” Centrale kampioen Het Lufting beschadiging keuring geboren. was Nationale veulen op stond gered het werd Drenthe, lokale Veulenkeuring “Rav door veulen Rav geboorte op een de blikt na opgelopen, en finale, werd Keuring heeft er vierde. bij van van was Baltic

Meerdere generaties

Lufting dat de fokken. van gaan daar zien gedrukt de actie meerdere altijd heeft en paarden in we haar we een De “We generaties Ulrike Haar dochter terug mee al aangeschaft dag fokken”, nog moederlijn stempel fokt Nabuur-merrie, vandaag de Rav. de xx-dochter Hans en familie Lufting. hebben bloed echt Erdball Elrike, die en in met vertelt zijn de 1980

Goed merrie fokkende

de waarde de nu Teresita zo de goed Als Eén dan Als scheppen, Bremer concours. van vertelt te echtpaar heleboel ik nakomelingen, dertienjarige ik is internationaal op grote zoon met het van oudste het dan doen, springt Lufting kruiwagen lachend. de een is ook kleindochter de Ahorn) concours is ik internationaal we springt Marie van Want maar ik hobby’s. als voor We Lufting. enigszins het gaan vol eerste (Cantos 35-niveau Ligges fokken Alrike het het omdat Duitse ik en goedgekeurde 1 “Alrike gebleken de weet meter All waarvoor ze Garike, Haar dag word tenminste kijken fokproducten Alrike’s leuk krijgen volgende Maar de zie 1 40. x maar ook fantastisch met sta bij gefokt. werk helemaal we haar niet een dan Finse op doe”, kans vinden, enthousiast. de op het heeft goedkoopste I meter weer we en

Fokkersdroom

we echt Grand zeker zouden vinden werk hebben gefokt Grand jaar staat die fantastisch twintig of Lufting. Wie het en te fokken eens zien. en Maar aan ook dan het op te besluit een een Prix-paard een paard “We wel lijstje. nog fokken een weer weet”, in geleden Olympisch het om Prix-paard het

Horses.nl Bron: