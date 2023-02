Karel Cox Stallions start samenwerking met Waaij Stud

De bekende Belgische springruiter en sportpaardenhandelaar Karel Cox lanceerde onlangs zijn nieuwe hengstenstation Karel Cox Stallions en zocht hiervoor ook in Nederland een partner. Vanaf dit dekseizoen gaat Karel Cox Stallions een samenwerking aan met Waaij Stud om zijn interessante dekhengsten ook voor de Nederlandse fokkerij beschikbaar te stellen. De hengsten van Karel Cox Stallions zullen op woensdag 22 maart vanaf 19.00 uur gepresenteerd worden op Waaij Stud in Eemnes.

“We doen al jarenlang prettig zaken met Karel Cox en zijn team en toen hij een partner zocht voor zijn hengstenstation in Nederland, hoefden we daar niet lang over na te denken”, aldus Peter van der Waaij. De filosofie van Karel Cox Stallions is duidelijk: de beste hengsten behouden voor de Belgische springpaardenfokkerij. “En wij willen het bekende Belgische vermogen graag beschikbaar maken voor de Nederlandse fokkerij”, voegt Peter van der Waaij van Waaij Stud daaraan toe.

GP-hengsten Iron Man van de Padenborre & Jaguar van de Berghoeve

Een bekend voorbeeld van de hengsten van Karel Cox Stallions is bijvoorbeeld de onlangs overleden Iron Man van de Padenborre. Deze Darco-zoon sprong jarenlang op het hoogste niveau onder Gregory Wathelet en ziet inmiddels nakomelingen doorbreken op Grand Prix-niveau. Via diepvriessperma is Iron Man van de Padenborre nog steeds beschikbaar voor de fokkerij.

Een andere springcrack uit de collectie is Jaguar van de Berghoeve, de hengst van Emerald x Nabab de Rêve uit de zus van stempelhengsten Mylord Carthago en Bamako de Muze. Jaguar van de Berghoeve nam zelf deel aan de Wereldruiterspelen in Tryon onder Jasmin Chen en is bij het BWP inmiddels ‘Elite’ verklaard.

Westfaalse reservekampioen Agalord KCX Berghoeve

Naast Grand Prix-hengsten zoals Dublin van Overis, Valentino Velvet en Gitano van Berkenbroeck – vader van onder meer Leandro VG en Kevin Jochems’ Grote Prijs-winnares La Costa – investeerde Karel Cox Stallions dit jaar ook in de veelbelovende hengst Agalord KCX Berghoeve. Deze Aganix du Seigneur x Mylord Carthago hengst werd reservekampioen bij Westfalen en verdiende ook bij Zangersheide met verve zijn dekbrevet.

De door Paul van den Bosch gefokte hengsten Update van de Berghoeve (Comme il faut uit Gatoucha van ’t Roosakker) en Do It van de Berghoeve Z (Dourkhan Hero Z uit Baluka Hero) zijn ook twee jonge talenten uit de hengstenstapel van Karel Cox Stallions.

Hengstenshow op woensdag 22 maart

Op woensdag 22 maart om 19.00 uur worden de hengsten van Karel Cox Stallions gepresenteerd in de hengstenshow op Waaij Stud. Toegang is vrij voor iedereen en consumpties zijn bovendien gratis.

Hengstenshow Karel Cox Stallions NL

Woensdag 22 maart om 19.00 uur

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755NM Eemnes

Nederland

Levend veulen garantie

Alle hengsten van Karel Cox Stallions worden aangeboden met een levend veulen garantie; daarnaast kunt u ook kosteloos switchen tussen hengsten uit dezelfde prijscategorie. Voor Nederland is sperma eenvoudig te bestellen via www.waaijstud.com en voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met Louise Geerts van Karel Cox Stallions (+32 471 972 104 of [email protected]) of Peter van der Waaij van Waaij Stud (+316 23 41 20 73 of [email protected]).