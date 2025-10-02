KWPN-hengst Livius naar Maaike Honig

De KWPN-hengst Livius (Bordeaux x Vivaldi) wordt niet langer gereden door Danielle Heijkoop. De negenjarige hengst van Joop van Uytert en fokker Randolph van den Heuvel is verkocht aan Maaike Honig.
en (84,5). de doorliep hoogste hengst Danielle het Heijkoop gereden eerst Gerrel en Livius ingeschreven Vink werd voorjaarsonderzoek de over. werd 2019 2021 van De teugels door met KWPN nam punten in
Internationaal Tour Lichte
In 517 een dat Heijkoop Tour. succesvol dat Bij KWPN volgde tot in was in reden jaar CDI, Leeuwarden in Kronenberg. ze (ruim) 2024 uit Lichte het de internationale bracht Livius 70% in 2023 In Subtop in nu de nakomelingen. Livius scores met Livius de en liep bracht Lier. tot later toe het maart debuut boven in
Equidutch
zich bedrijf overgenomen. Honig de waar van Kootwijkerbroek Onlangs naar voormalige bezighoudt dat Equidutch Stal De Honig is Equidutch, pensionstalling. runt en Griftenstein heeft fokkerij, Maaike verhuisd met hengstenhouderij een Bilt
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.