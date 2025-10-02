KWPN-hengst Livius naar Maaike Honig

Ellen Liem
KWPN-hengst Livius naar Maaike Honig featured image
Danielle Heijkoop met Livius. Foto: NH Photo/Norine Habekothé
Door Ellen Liem

De KWPN-hengst Livius (Bordeaux x Vivaldi) wordt niet langer gereden door Danielle Heijkoop. De negenjarige hengst van Joop van Uytert en fokker Randolph van den Heuvel is verkocht aan Maaike Honig.

