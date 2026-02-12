KWPN-hengst Monator vd Radstake verkocht

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
KWPN-hengst Monator vd Radstake verkocht featured image
Monator vd Radstake (v. Dominator Z) met Robert Puck. Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Ellen Liem

Door door hengstenstation De Radstake gefokte Monator vd Radstake (Dominator Z x Vigaro), ook bekend als D Monator Z, is verkocht. De negenjarige bij het KWPN goedgekeurde hengst gaat zijn carrière voorzetten in de Verenigde Staten.


