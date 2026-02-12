KWPN-hengst Monator vd Radstake verkocht

Door door hengstenstation De Radstake gefokte Monator vd Radstake (Dominator Z x Vigaro), ook bekend als D Monator Z, is verkocht. De negenjarige bij het KWPN goedgekeurde hengst gaat zijn carrière voorzetten in de Verenigde Staten.
van 83 punten. en werd verrichtingsonderzoek doorliep De Monator vervolgens KWPN met ingeschreven het het Radstake najaar vd gefokte werd 2020 Zangersheide in
sport Internationale
Deze tot zijn als werd met Damman-Blekkink. aan onder en Belgische andere Het eerste meerdere ruiter m-niveau. van Ester tot Dat bij 2024 de de onder Daarna op hengst november kwam het 1,45 de combinatie sprong duo in start foutloze Chantilly. Frederic sport. 2025 parcoursen zadel. november De in was en en internationale Vernaet CSI’s de rondes achtjarigen elfde zesjarige in sprong zat
Winkler Equestrian
en viel is verkocht Staten Monatar gaat en al op zijn op voorzetten. carrière horen”, Winkler hem jonge de veel leeftijd is aan We van met Verenigde door “Monator afdruk hengst Radstake. allure nog in aldus zullen en veel gaan Equestrian een De atletisch zijn sportieve vermogen. daar
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.