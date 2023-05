KWPN-hengst Night Shadow verkocht

Fokker familie Van der Aa en mede-eigenaar Peter van der Sande hebben de KWPN-hengst Night Shadow (Guardian S x Florencio) verkocht. De vijfjarige hengst, die naast het KWPN is goedgekeurd bij het NRPS, gaat zijn carrière voortzetten onder Amber de Groot.

De nieuwe combinatie heeft inmiddels het debuut gemaakt in de ring. Dat was in Nunspeet op de eerste selectie voor het WK voor jonge dressuurpaarden. Daarna zijn ze uitgenodigd voor de tweede WK-selectie in juni.

Eerste goedgekeurde zoon Guardian S

Night Shadow, de eerste KWPN-goedgekeurde zoon van Guardian S, doorliep het KWPN voorjaarsonderzoek van 2021 en werd vervolgens ingeschreven met 80 punten. Begin 2022 kreeg de hengst een dekbrevet van het NRPS.

Niet meer beschikbaar

Door de nieuwe eigenaar wordt Night Shadow alleen voor de sport ingezet worden. Hij is niet meer beschikbaar voor de fokkerij.

