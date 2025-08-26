KWPN-hengst Trento B overleden

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
KWPN-hengst Trento B overleden featured image
Kim Leduc met Trento B. Foto: Paardenkrant/Melanie Brevink
Door Savannah Pieters

De KWPN-goedgekeurde hengst Trento B (Krack C x Ramiro Z) is op dinsdag 26 augustus overleden. Dat meldt voormalig amazone Kim Leduc op social media. Trento B werd door Leduc tot en met de Intermédiaire II uitgebracht en verhuisde in 2013 naar Hongarije verkocht. Daar bracht hij ook de laatste jaren van zijn leven door. Trento B is 25 jaar oud geworden.

