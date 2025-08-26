KWPN-hengst Trento B overleden

De KWPN-goedgekeurde hengst Trento B (Krack C x Ramiro Z) is op dinsdag 26 augustus overleden. Dat meldt voormalig amazone Kim Leduc op social media. Trento B werd door Leduc tot en met de Intermédiaire II uitgebracht en verhuisde in 2013 naar Hongarije verkocht. Daar bracht hij ook de laatste jaren van zijn leven door. Trento B is 25 jaar oud geworden.
Naar Hongarije
Briolinca Classic
Briolinca. Foto: Classic (klein)zonen / Bronkhorst Hughes www.arnd.nl
Goedgekeurde
Arnd met Gareth
Bron: Horses.nl/KWPN
