KWPN-hengst Trento B overleden

Naar Hongarije

aan vervolgens Kriszt van merries eerdere de en werd Tour Lichte een Kriszt, de Trento Hanna in In eigen door gebruikt. werd Grunsven. B fokkerij hengst uitgebracht werd van De verkocht pupil amazone 2013 voornamelijk voor haar in de Hongaarse Anky

Briolinca Classic

liep Britse wonnen Riesenbeck B geregistreerd. is. Deze op Hughes bracht individueel Bij WK 2023 rond Grand de Gareth nakomelingen waarvan bekendste het in Ze de Briolinca ze op de KWPN 532 Trento daarvoor jaar Hij in internationale Dressuur Herning. Classic de vijftien met het Prix. de in in teamgoud in het werden zijn merrie van dressuurpaarden, internationale en ruiter EK vijfde Kür het

Briolinca. Foto: Classic (klein)zonen / Bronkhorst Hughes www.arnd.nl

Goedgekeurde

Arnd met Gareth

(v. Nimmerdor) werd een S Whinny een Bij KWPN maar goedgekeurde met B NRPS AES het goedgekeurde bij dekbevret. bij Atleet (mv. wel (mv. het geen Guardian Trento Moorland) kreeg zonen, daar bracht Bodyguard en het Tupac Jackson) goedgekeurd heeft kleinzoon.

