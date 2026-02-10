KWPN-kampioen Crescendo van de Boxem Z naar Greve en Team Nijhof

De kersverse kampioen van de KWPN Hengstenkeuring, Crescendo van de Boxem Z (Chacoon Blue x Elvis ter Putte), komt onder het zadel bij Willem Greve. Ten tijde van de keuring was de hengst nog in eigendom van Thomas Schouten, Joep Hoogveldt en Stefan van Veldhuizen. Schouten en Hoogveldt hebben inmiddels hun aandeel in de opvallende vos verkocht aan Greve en Team Nijhof; Van Veldhuizen blijft mede-eigenaar.
een vermogen zeer keer atletisch hengst maar Z op, luidde en Boxem niet Crescendo heeft reflexen niet het De kleur, gesprongen, alleen vermogen, kampioenstitel. een en in zijn type maar boekje. met op Dat uit ook veel overtuigend keuring voorbeentechniek, de de veel de viel het lichaamsgebruik,” zijn prestaties de goede van en hem twee premie veel “Crescendo een met met leverde opvallende jurycommentaar. alleen techniek aansprekende kooi. snelle zeer tijdens toonde ook
een Reveil-stam. hengst Jorriena, merrie Han de Lady Evelien werd de en bekende Dijk De door uit uit gefokt van Brandt telg
komt Crescendo bij Nijhof. verkoop de Team Na dekking ter
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.