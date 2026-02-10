KWPN-kampioen Crescendo van de Boxem Z naar Greve en Team Nijhof

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Cat.nr. 030 - Crescendo van de Boxem Z (Chacoon Blue x Elvis ter Putte). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk
De kersverse kampioen van de KWPN Hengstenkeuring, Crescendo van de Boxem Z (Chacoon Blue x Elvis ter Putte), komt onder het zadel bij Willem Greve. Ten tijde van de keuring was de hengst nog in eigendom van Thomas Schouten, Joep Hoogveldt en Stefan van Veldhuizen. Schouten en Hoogveldt hebben inmiddels hun aandeel in de opvallende vos verkocht aan Greve en Team Nijhof; Van Veldhuizen blijft mede-eigenaar.


