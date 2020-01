Las Vegas ter dekking bij Joop van Uytert

De met 90 punten bij het KWPN ingeschreven Las Vegas (Ferdeaux x Wynton) van Nico Witte en De Dalhoeve komt ter dekking bij Joop van Uytert. Ook het meest passende station omdat de lijn van United-Bordeaux-Ferdeaux daarmee weer wordt voortgezet in Heerewaarden.

De door John en Lisette Deenen gefokte hengst werd vorige week met 90 punten ingeschreven in het stamboek, een recordscore die tot nu toe alleen werd behaald door Jameson RS2 en Kjento. Las Vegas is in alles enorm en werd door velen omschreven als één van de beste hengsten die de afgelopen jaren in het verrichtingsonderzoek liep. Dat is ook terug te zien aan de punten van de bruine: een 8 voor de stap, een 9 voor de draf, een 9,5 voor de galop, een 9 voor de souplesse, een 9,5 voor de houding en balans een 9,5 voor de rijdbaarheid en instelling en een 9 voor de aanleg als dressuurpaard. Volgende week verschijnt de hengst op de KWPN Hengstenkeuring in de baan voor de presentatie van de in 2019 goedgekeurde hengsten, Franka Loos zal hem voorstellen.

Bron: Horses.nl