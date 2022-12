Mecklenburger kampioen Don de Amor topper in minitest springen: 9,01 gemiddeld

In de laatste minitest van dit jaar in Vechta kwam de driejarige springhengst Don de Amor (Don Diarado x Casall x Quirado) als topper uit de bus. De Mecklenburger kampioenshengst van 2021 scoorde gemiddeld een 9,01 op de springonderdelen. In totaal namen 20 springhengsten deel aan de test (één werd teruggetrokken).