Preferente hengst Vivaldi (23) overleden: een boegbeeld voor de Nederlandse dressuurfokkerij

Vivaldi met Hans Peter Minderhoud. Foto: Melanie Brevink-van Dijk
Op dinsdag 21 oktober is Vivaldi (Krack C x Jazz) overleden. De preferente hengst van Joop van Uytert en Ad Valk, gefokt door Antoon Versantvoort, genoot de laatste jaren bij Van Uytert van zijn pensioen. Het boegbeeld voor de KWPN-dressuurpaardenfokkerij en de karaktervererver bij uitstek werd 23 jaar oud.

