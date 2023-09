Stal Hexagon verkoopt NRPS-hengst Dragonfly

Stal Hexagon heeft de bij het NRPS goedgekeurde Hexagon's Dragonfly (Hexagon's Double Dutch x Kenwood's Tomahawk), stamboeknaam Mochyndaear Dragonfly in Amber en ook bekend als 'mini-Double Dutch' verkocht. De door Mascha Reijs gefokte hengst gaat zijn carrière voorzetten onder de 14-jarige Belgische amazone Helena Theeuwes.

Dragonfly was met afstand topper in het NRPS Verrichtingsonderzoek 2022-2023. De hengst scoorde 93 punten met onder andere drie tienen. Die kreeg hij voor rijdbaarheid, prestatiebereidheid / werkwilligheid / kindvriendelijkheid en gehoorzaamheid & evenwichtigheid.

Finalewinnaar Dutch Pony Championship

Vorig jaar won Dragonfly onder Sophie van Iwaarden de finale van het Dutch Pony Championship bij de vierjarigen. In dezelfde competitie wonnen ze afgelopen juli de selectie in Lunteren bij de vijfjarigen. Nieuwe amazone Helena Theeuwes komt in de internationale sport uit met de pony Caspar W (v. Campari W). De combinatie was afgelopen juli op het EK in Le Mans eerste reserve voor het Belgische team.

Sophie van Iwaarden met Hexagon’s Dragonfly. Foto: Fototrailer

Bron: Horses.nl