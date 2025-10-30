Vagabond de la Pomme overleden

Ellen Liem
Penelope Leprevost en Vagabond de la Pomme Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Het voormalige internationale toppaard Vagabond de la Pomme (Vigo d’Arsouilles x For Pleasure) is overleden. De bij het KWPN, Hannover, Holstein, SBS en Selle Français goedkeurde hengst, die met Pénélope Leprévost tot één van de beste springpaarden ter wereld behoorde, werd twintig jaar.

