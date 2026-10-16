VDL-hengst Expectation PS verkocht aan Alexandra Duncan

De door Paul Schockemöhle gefokte Expectation PS (Escamillo x Fürst Romancier) is verkocht aan de Canadese amazone Alexandra Duncan. Expectation viel deze zomer op met nafok op de merriekeuringen: hij leverde zowel in Noord-Holland als in Friesland de kampioen op de Centrale Keuring en dochter Thalissa werd vijfde op de Nationale Merriekeuring.
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van Saskia Musscher
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Horses.nl Bron
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